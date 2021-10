Onderwijsraad wil bijzonder onderwijs aanpakken: ‘strenger handhaven op discriminatie en antidemocratisch gedachtegoed’

Volgens de Onderwijsraad moet de overheid duidelijker afbakenen wat scholen (vooral bijzonder onderwijs) wel en niet mogen. Vrijheid van onderwijs zou niet mogen worden gebruikt om te discrimineren of antidemocratisch gedachtegoed te verspreiden, zeggen ze in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan het ministerie van Onderwijs.

Wie het NOS-artikel leest kon wel eens de indruk krijgen dat christelijke scholen een groot gevaar vormen voor de democratie. Er wordt namelijk in algemene termen gesproken over het tegengaan van ‘antidemocratisch gedachtegoed’, maar zodra het over discriminatie van lhbti’ers gaat, dan wordt er ineens wél een voorbeeld aangehaald van een reformatorische school in Gorinchem.

Kennelijk zijn ze bij de NOS en de Onderwijsraad er als de dood voor om de misstanden binnen het islamitische onderwijs in Nederland bij de naam te noemen. Want dáár regent het voorbeelden van de verspreiding van antidemocratisch gedachtegoed en gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes.

Het advies voor het (bijzonder) onderwijs vermijdt volgens Martin Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs, heel de discussie over op religie gebaseerd onderwijs. En dat maakt het ook zo’n kul-advies. De Onderwijsraad kan wel zeggen dat instanties als de Inspectie van het Onderwijs en justitie strenger moeten gaan handhaven, maar dat lost het probleem niet op. Zodra één van die instanties langskomt houdt men zich keurig aan de regels, maar zodra ze weggaan komt dat ‘antidemocratische gedachtegoed’ gewoon weer bovendrijven.

Verplichte lessen burgerschap of afschaffing van op religie gebaseerd onderwijs zet ook geen zoden aan de dijk. Het enige wat dat oplevert is dat de ‘illegale’ lessen elders zullen worden gegeven. Het probleem is namelijk dat we er in Nederland niet in zijn geslaagd om bepaald gedachtegoed, dat haaks staat op onze normen en waarden, in de kiem te smoren. Sterker nog, het heeft decennialang kunnen floreren.

Door het advies van de Onderwijsraad op te volgen zou men eigenlijk alleen maar de christelijke scholen treffen. En ja, die gaan soms ook wel eens te ver, maar die zijn echt niet het grootste probleem. En dat grote probleem, wat de hele reden voor dit advies is, blijft praktisch onaangetast.