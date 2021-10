Overheidsdepartementen lagen met elkaar in de clinch: ‘Irritaties tussen Buitenlandse Zaken en Defensie voorafgaand aan evacuaties’

Het boterde absoluut niet tussen medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Voorafgaand aan de evacuaties in Afghanistan waren er flink wat irritaties tussen beide overheidsdepartementen. Medewerkers van het ministerie van BuZa vonden de manier van werken bij Defensie te traag én te wisselend.

Naast politiek geblunder, gestuntel en getreuzel door onder meer Ank Bijleveld en Sigrid Kaag blijkt uit interne documenten dat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie niet met elkaar door één deur konden. Uit de documenten, in handen van NU.nl, blijkt dat er flink wat irritaties waren tussen beide ministeries.

Diplomaten van BuZa zaten zich te ergeren aan het slakkentempo van Defensie. Terwijl de situatie in Afghanistan verslechtert willen deze diplomaten dat Defensie teams en vliegtuigen gereedmaken om snel in actie te komen. Maar dit ‘snel in actie komen’ is dus niet helemaal gelukt, zoals inmiddels iedereen weet.

Uit intern berichtverkeer blijkt dat men in de ambassade in Kaboel meerdere malen aan de bel heeft getrokken over het oprukken van de Taliban, maar in Den Haag was er “een gebrek aan urgentie”, aldus een diplomaat op 9 augustus.

Zowel de Nederlandse ministeries als de ministers komen niet goed uit de verf door de geopenbaarde documenten. Sigrid Kaag werd meerdere keren verzocht om druk te zetten achter de voorbereidingen op de evacuaties. PvdA-Kamerlid Ploumen heeft Kaag gevraagd in te grijpen omdat Defensie en Ank Bijleveld “niet bepaald in actie-modus zijn”.

Helaas heeft ook de D66-leider flink wat steken laten vallen, dat wist men zelfs zonder deze geopenbaarde informatie. De documenten geven een inkijkje achter de schermen en bevestigen nog maar eens dat de twee moties van afkeuring meer dan terecht waren. Beide ministers hebben flink gefaald. Ondertussen is Sigrid Kaag nog steeds partijleider en maakt ze flink wat kans op een nieuwe prominente ministerspost. Terwijl opnieuw wordt bevestigd dat ze als bestuurder flink wat steken heeft laten vallen.