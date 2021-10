Peiling De Hond: deceptie CDA compleet, nog maar 29% van originele kiezers zou opnieuw CDA stemmen

De nieuwe peiling van Maurice de Hond maakt pijnlijk duidelijk dat het CDA helemaal vervreemd is van zijn oorspronkelijke mandaat. Nog maar 29% van de kiezers die de afgelopen verkiezingen op de partij stemde zou dit opnieuw doen. De meeste CDA-stemmers zijn overgestapt naar BBB, VVD of JA21.

CDA-stemmers hebben het afgelopen half jaar hun heil gezocht bij een andere partij. Uit de nieuwe peiling van De Hond wordt duidelijk dat veel CDA-kiezers naar de BoerBurgerBeweging, JA21 of de VVD zijn overgestapt. Dit terwijl de meeste kiezers bij andere partijen trouw blijven zitten. Het CDA is bij uitstek de grootste uitzondering.

Gemiddeld genomen zou 65% van de stemmers bij eventuele nieuwe verkiezingen dezelfde keuze maken. Behalve CDA-stemmers, in peilingen was het al duidelijk maar met een speciale peiling maakt De Hond duidelijk dat de kiezers massaal zijn overgestapt naar een andere partij.

De Hond laat weten dat veel partijen kiezers verliezen aan BBB, maar de vermeldingen in de bovenstaande afbeelding zijn genoeg voor minstens een halve zetel. Wat laat zien dat de partij van Caroline van der Plas zich toch wel heeft ontpopt tot een brede middenpartij. Van links tot rechts, BBB weet haar kiezers overal vandaan te halen.

CDA-kiezers zijn niet allemaal massaal overgestapt naar BBB, maar zijn ook in grote getale overgestapt naar JA21 en de VVD. Wat laat zien dat de identiteitscrisis bij het CDA groot is. Het is zeker niet alleen het boerenthema waar de partij veel stemmen mee verliest. De partij is compleet vervreemd van haar oorspronkelijke waarden en dat is te zien aan de vlucht van haar leden.

Terwijl de formatie amper vorderingen maakt, en het CDA en D66 bijna wekelijks aan het blunderen, lijkt de VVD daar van te profiteren. Zij blijven vrij stabiel en de kiezers die weglopen weten ze compenseren door kiezers weg te lokken bij het CDA en D66.