Pepijn van Houwelingen (FVD) confronteert Hugo de Jonge met feiten: zorgproblemen komen door BEZUINIGINGEN

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen is helemaal klaar met het dubbelspel dat gespeeld wordt door zorgminister Hugo de Jonge. Die doet namelijk net alsof de zorg overbelast wordt door enorme aantallen zieken. Onzin, aldus Van Houwelingen direct in debat met de CDA-fascist: het komt door jullie bezuinigingen op de zorg. Daardoor is er een tekort aan personeel én bedden.

Het gebeurt niet zo vaak meer in de Tweede Kamer, dus áls het gebeurt, dan moeten we er ook aandacht aan besteden: het zeggen van de waarheid. Want ja, dat is wat FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen deze week heeft gedaan in debat met het kabinet, en dan specifiek met Hugo de Jonge. Je weet wel, dat is die coronafascist die ongevaccineerden wil aanpakken.

Van Houwelingen zei volkomen terecht dat er a) niet is opgeschaald en b) dat hele horden zorgpersoneel is opgestapt door bezuinigingen. Maar De Jonge doet net alsof de “zorgdruk” komt doordat er een paar mensen zijn die zich niet hebben laten vaccineren. Gekkigheid! Of eigenlijk: bewuste kwaadwillendheid. Want dat is natuurlijk het geval bij De Jonge. Hij is net zo op de hoogte van deze feiten als Van Houwelingen. Maar toch herhaalt hij te pas en te onpas dat de druk “door ongevaccineerden” komt.



De manier waarop het kabinet dit spel speelt is buitengewoon ranzig en alles behalve normaal.