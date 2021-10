Pieter Omtzigt reageert op ‘uit huis geplaatste kinderen’-brief van het kabinet: ‘Recht op gezinsleven is ernstig geschonden’

Het kabinet heeft na wat wikken en wegen gereageerd op het schokkende nieuws dat meer dan 1.100 kinderen van de Toeslagenaffaire (onterecht) uit huis zijn geplaatst. Pieter Omtzigt vindt die reactie volstrekt niet afdoende. Hij eist meer van het kabinet. Want, stelt hij, het recht op het gezinsleven is deze kinderen en hun ouders afgenomen. Dat kan niet zonder consequenties blijven.

Onlangs werd bekend dat maar liefst 1.115 kinderen die slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst door de instanties. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ongekend.

Het kabinet wilde daar niet erg graag op reageren, maar heeft dat uiteindelijk dan toch maar gedaan middels een brief. Alleen is niemand daarvan onder de indruk. Zeker Pieter Omtzigt niet. Die heeft dan ook meteen gereageerd op de hutsepots van het kabinet.

“Door de uithuisplaatsingen is het recht op gezinsleven, een elementair mensenrecht ernstig geschonden. Het leed van de ouders en de kinderen is groot,” laat hij weten.

“We weten nu nog maar een deel, want die 1115 kinderen zijn de kinderen die door een rechterlijke uitspraak uit huis zijn geplaatst en alleen de kinderen die na 2015 uit huis zijn geplaatst. Het gaat dus om meer kinderen.”

Dat klopt vrijwel zeker. Ja, het kabinet geeft toe dat het om 1.115 kinderen gaat, maar dat is pas vanaf 2015. De Toeslagenaffaire gaat echter veel meer terug in de tijd. Er zijn dus veel meer kinderen die geslachtofferd zijn op het altaar van de overheidsmacht.

“Ik verwacht een plan van de regering voor deze gezinnen, voor deze kinderen en hun ouders,” stelt Omtzigt dan ook. “Het feit dat zij nu zelf naar de rechter moeten stappen volgens de brief, is toch wel de omgekeerde wereld.”

Daarnaast, schrijft Omtzigt, is het “tijd dat de regering een keer echt zelf onderzoek gaat (laten) doen naar misstanden bij de Nederlandse overheid. Er komt nu alleen informatie naar buiten als het echt niet anders kan.”

