Poppenkast in actie: informateurs Koolmees en Remkes willen GroenLinks en PvdA er toch bij betrekken

D66-informateur Wouter Koolmees en zijn collega van de VVD, Johan Remkes, zeggen dat ze tóch hopen dat GroenLinks en de PvdA betrokken willen worden bij het volgende kabinet. En waarom eigenlijk niet? Al die partijen zijn het op grote lijnen écht met elkaar eens. Al het andere is puur theater!

Tijdens het formatiedebat van woensdag hebben we verschillende keren moeten aanhoren van GroenLinks en de PvdA dat ze écht niet van zins zijn om Rutte IV te gaan gedogen. Tenminste, niet als zij er niet officieel deel van mogen uitmaken. Dat zou beneden hun waardigheid zijn. Beledigend. Dát doen ze niet! Oh nee, of ze mogen helemaal meespelen met de grote jongens, of ze pakken hun speelgoed en gaan naar huis. Zo!

Nou, gek genoeg denken de informateurs dat de kans bestaat dat die recalcitrante houding van beide partijen een theatervoorstelling was. Want, bericht De Telegraaf, informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes denken dat GL en PvdA misschien tóch mee willen doen.

“Er was geen warme schouder,” zegt Remkes daarover. “We kunnen ze niet met de haren erbij slepen.” Maar stelt De Telegraaf: “De informateurs hopen nog steeds dat PvdA en GL bereid zijn om een vorm van medewerking te verlenen bij het opstellen van het summiere regeerakkoord.”

Een wezenlijke bijdrage

Dan denk je bij jezelf: misschien dat ze dan ook ernstig rekening houden met ándere partijen? Nou… ja en nee. Oké, als hij ernaar gevraagd wordt zegt Remkes dat alles nog mogelijk is, “maar dan moeten ze wel zelf het signaal geven dat men een wezenlijke bijdrage wil leveren.”

En da’s gek. Want PvdA en GroenLinks houden publiekelijk steeds vol dat ze helemaal geen “wezenlijke bijdrage” wíllen leveren. Waarom zetten Remkes en Koolmees die deur dan tóch zo duidelijk open?

Er is maar één conclusie mogelijk: Koolmees en Remkes hebben reden om te geloven dat PvdA en GroenLinks eigenlijk best willen meewerken. En dat betekent dat wat we gisteren bij het formatiedebat zagen – al die ontkenningen – leugens zijn; dat we weer uren hebben zitten kijken naar een nutteloze theatervoorstelling.