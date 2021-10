Formatiedebat: VVD, D66 en ChristenUnie door hele oppositie afgebrand

De coalitiepartijen, vooral VVD, D66 en de ChristenUnie, werden door praktisch de gehele oppositie aangepakt tijdens het formatiedebat. Bijna geen enkele partij snapt nog dat dezelfde poppetjes, die straks op de dezelfde plekken terechtkomen, überhaupt nog durven te beweren dat alles dit keer volledig anders zal gaan.

Het ging tijdens het formatiedebat natuurlijk weer over de Toeslagenaffaire, die nog steeds door ettert, en waar de VVD, D66 het CDA en de ChristenUnie niets aan doen. Het verloren half jaar kwam voorbij, omdat D66-leider Sigrid Kaag ondanks een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer perse een zo progressief mogelijk kabinet wilde (en later alsnog overstag te gaan en samen met de ChristenUnie gaat regeren). Dat leidde weer tot de vraag of D66 en de ChristenUnie er überhaupt uit gaan komen, want het punt van de medisch-ethische kwesties is nog lang niet gladgestreken. En natuurlijk kwam de ‘drankrel‘ ook weer voorbij. D66 kreeg het érg zwaar te verduren.

Caroline van der Plas (BBB) wees iedereen nog maar eens op het feit dat dit aanstaande kabinet nog steeds voornamelijk via lekken naar de media communiceert. Zo wist de rest van Nederland nog voor de Tweede Kamer dat Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) als informateurs zouden worden voorgedragen. Dat is dus ook nog steeds hetzelfde gebleven.

Pieter Omtzigt maakte nog maar eens heel goed duidelijk dat de formerende partijen de afgelopen zeven maanden vrijwel niets hebben gezegd over daadwerkelijke problemen in het land. Al vat Trouw zijn inbreng alleen maar samen als “Kamerlid Pieter Omtzigt is benieuwd of het kabinet hun belofte over een nieuwe bestuurscultuur wél is nagekomen.” Ook maakte Omtzigt een opmerking over de benoeming van Wouter Koolmees als informateur, omdat Koolmees degene was die het CDA aanspoorde om Omtzigt terug te fluiten vanwege de Toeslagenaffaire.

Er is dus niks veranderd en er gaat ook helemaal niks veranderen. De gehele oppositie heeft dat door, maar de coalitiepartijen doen mooi alsof hun neuzen bloeden.