Rechter zet regering klem: ‘ISIS-vrouwen uit Syrië ophalen, of rechtszaak wordt beëindigd’

Het demissionaire kabinet krijgt van de rechter nog hooguit zes maanden de tijd om vijf ‘Nederlandse’ ISIS-vrouwen op te halen uit een Koerdisch gevangenkamp. Lukt dat niet, dan kan de rechtszaak tegen deze vrouwen worden beëindigd. Ze kunnen dan niet meer vervolgd worden voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Volgens het demissionaire kabinet is het te gevaarlijk om ISIS-vrouwen op te halen uit kampen. Maar begin juni werd een ISIS-vrouw toch teruggehaald, vlak voordat de rechter haar strafvervolging definitief zou staken. De ISIS-vrouwen willen van hun recht gebruikmaken om hun rechtszaak bij te wonen. Waarschijnlijk omdat hun advocaat ze dat heeft ingefluisterd. Dat lijkt namelijk de enige mogelijkheid om nog terug te kunnen keren naar Nederland.

Het demissionaire kabinet heeft zichzelf daarmee in de voet geschoten, want kennelijk kúnnen ze het dus wel, maar willen ze het gewoon niet. De rechter voert de druk nu dus opnieuw op en verwacht daarmee dat het demissionaire kabinet uiteindelijk toch wel overstag zal gaan en de ISIS-vrouwen op zal halen.

Als dat inderdaad gebeurt, dan is dat een grote nederlaag voor de Nederlandse maatschappij. De AIVD, de NCTV en het Openbaar Ministerie willen de vrouwen hier berechten, zodat er na hun straf toezicht kan worden gehouden, meldt de NOS. De kans dat ze daadwerkelijk deradicaliseren na hun straf is praktisch nihil. Maar de kans dat ze (opnieuw) ontglippen is wel behoorlijk aanwezig. Niemand wint hiermee, behalve de ISIS-vrouwen. Vooral ook omdat de straf waarschijnlijk toch laag uit zal vallen, aangezien bewijs moeilijk te verkrijgen is.

Misschien is het dan toch maar beter dat het demissionaire kabinet de rechter negeert en de ISIS-vrouwen gewoon achterlaat. En dan maar hopen dat ze niet terug zullen keren naar Nederland. Misschien kunnen ze zelfs een kleine operatie in het leven roepen om iedere poging van die ISIS-vrouwen om terug te keren, te frustreren. Anders is het wachten op een nieuw geradicaliseerd bolwerk of zelfs een nieuwe aanslag.