Thierry Baudet ontmaskert hypocriete Rutte en Trudeau: ‘Ze geloven het zelf ook al lang niet meer!’

Het was heel apart om te zien. Toen er officiële foto’s gemaakt werden van Mark Rutte en Justin Trudeau droegen allebei de heren een mondkapje. Want corona. Maar wat viel op toen ze écht aan het werk met elkaar waren? Juist, dat mondkapje was meteen weg. Thierry Baudet pakt de heren daarom geheel terecht keihard aan. Ze geloven er zelf ook niet in, schrijft hij op Twitter. En ja, hij heeft wel een punt.

Thierry Baudet vindt de manier waarop Mark Rutte en Justin Trudeau de boel bespelen echt niet kunnen. En terecht. Want deze heren droegen even voor het persmoment een mondkapje… maar toen ze privé aan het wérken (en praten) waren ging dat mondkapje opeens af. Sterker nog, toen zaten ze daadwerkelijk bij elkaar op de lip. Als ze nog dichterbij zitten moesten ze elkaar een kús geven.

“Bewijsstuk nummer zoveel dat deze mensen HET ZELF OOK ALLANG NIET MEER GELOVEN,” schrijft Baudet over de hypocrisie van Rutte en Trudeau. “Waarom een mondkapje op voor de camera – en dan privé lekker alles open en los? Makes you think…”

Een tweeluik. Bewijsstuk nummer zoveel dat deze mensen HET ZELF OOK ALLANG NIET MEER GELOVEN. Waarom een mondkapje op voor de camera – en dan privé lekker alles open en los? Makes you think…🧐 pic.twitter.com/9Feo4jzZ7q — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 30, 2021

Theater

Baudet heeft gelijk. En dit geldt niet alleen voor de coronafascisten Trudeau en Rutte, maar voor een hele horde politici en “internationale leiders.” Overal ter wereld zie je die mensen voor persmomenten met een mondkapje staan… om dat belachelijke ding vervolgens af te zetten als de pers klaar is met het werk en ze privé denken te zijn.