Witte elitisten Volt laten veel gemeenten aan zich voorbijgaan: ‘Niet divers genoeg!’

Het is hilarisch. Echt fantastisch. Volt laat bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een hoop gemeenten aan zich voorbijgaan omdat potentiële kandidaten “niet divers” genoeg zijn. Anders gesteld, het gaat vooral om witte mánnen. En dat mag niet meer in progressieve kringen. Want voor elke man moet er ook een “niet-man” (wat?) op de lijst staan.

Bij Volt zijn ze vandaag wat down. De reden? De partij heeft besloten om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een hoop gemeenten links te laten liggen. Want, tja, de mensen die graag voor Volt op de lijst willen, lokaal, zijn bepaald niet het soort volk waar Volt graag mee werkt. Het gaat namelijk eerst en vooral om witte mannen.

Dit is opvallend, omdat Volt eerder nog aangaf in 24 gemeenten mee te willen doen. Met name in “studentensteden” zou de strijd aan worden gegaan met D66 en GroenLinks, twee andere eurofiele partijen. Maar – haha! – de kandidaten zijn niet divers genoeg.

“Op meerdere plekken kampt Volt met een tekort aan (vrouwelijke) kandidaten voor de kandidatenlijst,” bericht DeTelegraaf vandaag. “Een Europees kernprincipe van Volt dicteert ‘pariteit,’ dat betekent dat de kandidatenlijst voor de helft uit mannen en de andere helft uit vrouwen of ‘niet-mannen’ (zoals transgenders en non-binaire mensen) moet bestaan. Mannen en ‘niet-mannen’ nemen om en om een plek in op de Volt-lijsten.”

Stereotypes!

Maar dat quotum kan op heel veel plekken niet eens bijna gehaald worden. Sterker nog, sowieso heeft Volt moeite om mensen te vinden – of het nu mannen of ‘niet-mannen’ zijn. En ja, die term ‘niet-mannen,’ zegt natuurlijk genoeg over de 1984-achtige achterlijkheid van die partij. Als je dat je bek uitkrijgt en denkt dat het een goede manier is om over gender te praten ben je natuurlijk niet alleen geschift, maar zelfs ronduit gevaarlijk. Maar dat geheel terzijde.

In Leiden zegt bestuurslid Marc Wennekes dat hij bijna geen vrouwen kan vinden. Want mannen zijn volgens hem meer geïnteresseerd in de politiek. Wat een seksisme! Vrouwonvriendelijke opmerkingen! Stereotypes! Ja, echt een walgelijke uitspraak van deze Volt-meneer. Heel, heel vies.

De gemeenten in kwestie

Hoe dan ook, in negen aangekondigde gemeentes doet Volt daardoor toch maar niet mee. Het gaat dan om Leiden, Tilburg, Den Haag en Wageningen – wat bij uitstek studentensteden zijn en waar Volt het dus goed zou moeten doen. Opvallend. Je gaat bijna denken dat vrouwen het liefst gewoon vrouw willen zijn, dat stereotypes wel degelijk gebaseerd zijn op feiten, en – oh ja – dat Volt niet half zo populair is als de peilingen ons willen doen geloven.

De andere gemeenten waarin Volt toch maar niet meedoet zijn Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, Veere en Vlissingen.

Walgelijke, vrouwonvriendelijke gemeenten zijn dat dus. Weten vrouwen die daar wonen dan niet dat het progressivisme voorschrijft dat ze politiek actief moeten worden, of ze dat willen of niet?

Doe eens wat, luiwammesen! Wat nou tijd voor je gezin! Ga de gemeenteraad in!

Hilariteit alom

Hilarisch genoeg zeggen ze bij Volt niet te weten waarom het toch zo moeilijk is om vrouwelijke kandidaten te vinden. Maar, goed nieuws, ze gaan dat wel proberen uit te zoeken! Er komt dus ongetwijfeld een Volt-commissie.

“We zien dit juist als een aansporing om ons er blijvend voor in te zetten. Het is tenslotte 2021,” zegt landelijk leider Laurens Dassen. Zijn mattie Anna Strolenberg, projectleider van Volt voor de gemeenteraadsverkiezingen, is het daarmee eens. “Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken: ja, moet dat nou zo rigide? Maar het een van de kernprincipes van Volt. Dit werkt in onze partij gewoon zo,” zegt zij.

Met andere woorden, het is gewoon zo is de beste uitleg die ze hebben bij Volt om deze obsessie met diversiteit te verdedigen.