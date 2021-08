Non-binaire huilebalk wil perse ‘x’ op identiteitskaart, maar regels werken tegen: “Het gaat om mijn bestaansrecht”

De 31-jarige Senn van Beek beschouwt zichzelf als non-binair en wil daarom een ‘x’ in haar paspoort laten zetten. Wetgeving belemmert dat proces echter, dus stelt ze de staat aansprakelijk voor het ontkennen van haar identiteit en haar hele bestaansrecht als mens.

Volgens de Nederlandse wet is het alleen mogelijk om het geslacht in het paspoort of het identiteitsbewijs te veranderen van ‘man’ naar ‘vrouw’ en andersom. ‘X’ is geen mogelijkheid, dus kan een gemeente weinig doen. Al weet een enkele rechtbank dit toch voor elkaar te krijgen.

Reden genoeg voor Van Beek om een potje te lopen huilen natuurlijk en te doen alsof haar hele leven van deze gendergekte afhangt. Hoe ze de eerste 31 jaar van haar leven heeft overleefd, is een raadsel.

“Het raakt me enorm. Het gaat om mijn bestaansrecht, de kern van mijn identiteit, de persoon die ik ben. Het voelt alsof ik er niet mag zijn. Ik heb er intens verdriet van. Maar uiteindelijk ben ik een mens en mag ik vechten voor mijn eigen rechten”, zegt ze in Het Parool.

Helemaal prima dat ze dit aan gaat vechten als het haar daadwerkelijk zo erg raakt, maar het werkelijke probleem zit hem in het feit dat zij denkt dat die ‘x’ al haar problemen op gaat lossen.

“Ik word dan erkend als de persoon die ik ben. Ik word dan niet meer raar aangekeken als ik mijn legitimatie moet laten zien als ik alcohol koop. Of als ik naar het ziekenhuis toe moet, of een telefoonabonnement afsluit. Vaak zien mensen mij aan voor jongen, maar in mijn paspoort staat nog ‘vrouw’. Je krijgt dan twijfelachtige blikken, en je moet je altijd schrap zetten, want je weet niet of je agressie te verduren krijgt. Op mijn identiteitskaart staat ook nog mijn oude naam, die ik niet meer gebruik. Dat is heel persoonlijke informatie die je aan een wildvreemde moet tonen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Je kunt er donder op zeggen dat ze ook na het verkrijgen van die ‘x’ in haar paspoort nog steeds raar aangekeken zal worden. Jezelf ‘hen’ en ‘hun’ noemen helpt ook niet. Die kans op agressie verdwijnt ook niet, hoe sneu dat ook is. Een ‘x’ in haar paspoort gaat d’r echt niet helpen, weerbaarheidstraining daarentegen misschien wel. Mogelijk hoeft ze haar hele identiteit dan ook niet meer te ontlenen aan alleen een ‘x’ op een pasje waar bijna niemand ooit naar kijkt.