Wow! Russische president Vladimir Poetin accepteert crypto: ‘Heeft het recht te bestaan’

Heel groot nieuws uit Rusland, waar Vladimir Poetin voor de zoveelste keer ingaat tegen wat de globalistische Westerse elites willen. Want de president heeft laten weten dat hij crypto accepteert als betaalmiddel. En ja, zegt hij, crypto heeft ook het volste “recht om te bestaan.” Punt.

Terwijl Westerse overheden en hun trekpoppen die we “experts” moeten noemen te pas en te onpas afgeven op crypto, neemt Vladimir Poetin het juist op voor het alternatieve betaalmiddel. Crypto heeft, zegt de president tegen CNBC, “het recht te bestaan, en het kan gebruikt worden als betaalmiddel.”

Dat gezegd hebbende denkt hij wel dat het “te vroeg” is om digitale valuta al te gebruiken voor de oliehandel en gashandel. Maar toch.

Voor Rusland is dit niet eens zo’n gekke stap. Oké, Bank of Russia (Centrale Russische Bank) heeft gewaarschuwd tegen crypto omdat het allemaal niet stabiel zou zijn, maar Moskou heeft het ook al jaren aan de stok met Amerika. Want, stelt Poetin al een paar jaar, Amerika gebruikt de dollar als wapen. En daar zijn ze in het Kremlin wel een beetje klaar mee.

De Bank of Russia wil niet dat digitale valuta gebruikt worden voor binnenlandse aankopen. Nog niet. Tenminste. Maar: er is geen algemene ban zoals in China wel bestaat, en zoals die misschien ook wel komt in het Westen.

Want ja, in Amerika is het Witte Huis bezig met “een grootschalig initiatief” om “crypto beleid te coördineren.” Dat gaat natuurlijk resulteren in regulering… wat ongetwijfeld betekent dat “crypto” of “digitale valuta” uiteindelijk in handen komen van de Amerikaanse Centrale Bank (de Fed). Die accepteert het immers echt niet zomaar dat ze het monopolie op wettige betaalmiddelen verliest.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over autocraten in eigen land, die al oproepen om cryptomunten helemaal te verbieden.

Afijn. Met deze uitspraken van Poetin is er nu hoop dat Rusland op dit gebied voor een ander beleid kiest. Dat zou verstandig zijn; want door voor crypto te kiezen kan Poetin de macht van de dollar juist ondermijnen.