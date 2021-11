Blunderkabinet blundert vrolijk verder: ‘Wetsvoorstel 2G-beleid loopt week vertraging op’

Het demissionaire kabinet lijkt zichzelf weer eens flink te hebben overschat. Het wetsvoorstel om het discriminerende 2G-beleid in te kunnen voeren, loopt vertraging op. Betrokkenen verwachten in ieder geval niet dat het wetsvoorstel deze week in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Dat betekent dat het kabinet in de tussentijd met andere coronamaatregelen zal gaan komen om de coronacijfers onder controle te krijgen.

De hele coronastrategie van het demissionaire kabinet, voor zover je het al een ‘strategie’ kunt noemen, valt in één woord samen te vatten: ‘Oeps!’. Door het te laat ingrijpen loopt het qua coronacijfers weer helemaal mis en komt van de ‘harde klap’, waar het demissionaire kabinet met de huidige coronamaatregelen op had gehoopt, helemaal niets terecht.

En het geblunder gaat vrolijk door, want van eventjes dat 2G-beleid er via een wetsvoorstel door rammen is ook geen sprake. Het wetsvoorstel zal zeer waarschijnlijk deze week nog niet door de Kamer worden behandeld, waardoor men andere maatregelen zal gaan moeten overwegen, meldt De Volkskrant. Er is al niet veel steun voor het dictatoriale en discriminerende wetsvoorstel voor 2G-beleid. En de Kamer wil zich ook niet branden aan onzorgvuldige maatregelen en halfgare uitzonderingen. Niet zo gek ook, want het demissionaire kabinet heeft vaak zat laten zien wat voor rare kronkels er bij de coronamaatregelen tot stand kunnen komen.

Oeps! Het demissionaire kabinet zit nu dus in het nauw. De maatregel die (hoe slecht die ook is) waarschijnlijk wel effectief zal zijn, kunnen ze niet nemen. De huidige maatregelen hebben het gewenste effect niet. Als ze echt die coronacijfers omlaag willen brengen, dan moet er dus worden uitgeweken naar andere opties.

Maar ja, welke zullen dat gaan worden? Het demissionaire kabinet zal daar eerst weer over moeten vergaderen en zorgvuldig willen kijken naar het absoluut minimale, zodat er nog wel draagvlak blijft voor het uiteindelijke 2G-beleid. Dit geklungel komt ze wat dat betreft zelfs ontzettend goed uit, want hoe hoger de coronacijfers, hoe meer draagvlak er is voor draconisch beleid!