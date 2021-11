Kamerlid Kuzu (DENK) vergelijkt De Jonge met tiran na dreiging met lockdowns als 2G-maatregel niet wordt gesteund

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) is op z’n zachtst gezegd niet gecharmeerd van de dreigementen van de zorgminister. Demissionair minister Hugo de Jonge noemt het “onontkoombaar” dat er meer lockdowns zullen volgen als de 2G-maatregel niet wordt gesteund. “Dit soort dreigementen doen alleen tirannen”, aldus Kuzu.

Hugo de Jonge behandelt de Tweede Kamer als een stel scholieren. Tunahan Kuzu typeert zijn reactie als volgt:

“Als jullie niet instemmen met wat ik wil, dan zwaait er wat!” Dit soort dreigementen doen alleen tirannen! Stop met het bedreigen van Nederlanders! Stop met het opzetten van gevaccineerden tegen ongevaccineerden! #HugoDeJonge#coronatirannie #coronadictatuur #2GRegel pic.twitter.com/d05NEuO0g1 — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 15, 2021

De Jonge doet net alsof de 2G-maatregel de heilige graal is als het op coronamaatregelen komt. De Kamer kan kiezen uit twee kwaden: de discriminerende 2G-maatregel voor ongevaccineerden, of meer lockdowns voor iedereen. Er is geen alternatief en de keuze is onontkoombaar. Best knap dat De Jonge ineens zó zeker weet dat de boel dusdanig gaat escaleren dat dit de enige opties zijn. Toen de cijfers op begonnen te lopen, en vrijwel iedereen zich zorgen begon te maken, toen was het allemaal nog ‘ingecalculeerd’. En de vorige keer dat er een lockdown werd ingevoerd bleek het ook niet te werken.

De demissionaire zorgminister lijkt simpelweg geen zin meer te hebben om anderen op een rationele manier te overtuigen. Partijen die terecht twijfels hebben over de 2G-maatregel moeten wat hem betreft kennelijk maar gewoon onder druk gezet worden. Even het spoedadvies van het OMT afwachten had kunnen voorkomen dat hij zelf als een ‘dreigende tiran’ werd weggezet, maar nee.

“Het is dit, of vaker dicht. Ik kan me ook voorstellen dat gevaccineerden en ondernemers dan zeggen: nu wordt mijn vrijheid ingeperkt op een manier die helemaal niet hoeft”, zegt hij volgens De Telegraaf. Het is dus vooral De Jonge zelf die er baat bij heeft om ongevaccineerden uit te kunnen sluiten. Op die manier blijft namelijk de belofte dat vaccinatie de weg naar vrijheid is nog een béétje overeind. Daarom wil hij de 2G-maatregel ook uitsluitend gebruiken voor gebieden waar het besmettingsrisico hoog is. Zo hebben zo min mogelijk mensen last van zo’n lockdown én worden de ondernemers verantwoordelijk gemaakt voor het beleid. Die moeten namelijk kiezen tussen 2G en 3G. Zoveel mogelijk controle en zo min mogelijk eigen verantwoordelijkheid, dát is het doel van De Jonge’s beleid.