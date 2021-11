Burgemeesters broeden op ‘anti-polarisatieplan’, maar richten zich niet op relschoppers

Burgemeesters hebben moeite met de polarisatie in de samenleving, vooral in coronatijd. Om die reden zijn de burgemeesters van het Veiligheidsberaad bij elkaar gekomen om een langetermijnstrategie vast te stellen voor het ‘anti-polarisatieplan’. Opvallend is echter dat de burgemeesters zich niet lijkt te richten tot de relschoppers en andere extreme groeperingen.

Het besef lijkt er te zijn dat burgemeesters een behoorlijke afstand tot de samenleving hebben, vooral nu met de relschoppers. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen weet de burgemeester niet precies wat er speelt en waar het sentiment vandaan komt. Dat kan ook haast niet anders. Maar met de polarisatie, extra gevoed door de coronamaatregelen, is het hen ook niet ontgaan dat er iets goed mis is in de samenleving.

Het probleem is alleen dat voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls al liet weten niet met de “kleine groep aanjagers” in discussie te gaan. De mensen waar iedereen zich kapot aan ergert, blijven dus buiten schot. Hij wil zich richten op de groep mensen die ‘wel vatbaar is voor argumenten’, meldt de NOS.

Tot wie gaan zich dan richten? Ondernemers die het niet eens zijn met het coronabeleid, maar de coronamaatregelen wel op moeten volgen om überhaupt voort te kunnen blijven bestaan? ‘Goh, ja, we snappen dat het erg vervelend is, wij snappen het beleid soms ook niet maar ja, we moeten het toch samen doen hè?’ Aan zo’n gesprek heeft de ondernemer niets. En de vaccinweigeraars, die in het artikel ook als extreme groep worden weggezet, gaan ook niet op uitnodiging met de burgemeester in gesprek, dus daar valt ook weinig te halen.

De ambitie om met diverse groepen in gesprek te gaan en de polarisatie te verminderen is prima, maar dan moet er wel iets concreets worden neergezet. Het zou dan bijvoorbeeld beter zijn om discussie-avonden te organiseren over bepaalde thema’s die tot polarisatie hebben geleid. Zo kunnen diverse groepen met elkaar in gesprek en, als het een beetje netjes kan blijven, horen ze elkaars argumenten aan. Dat zorgt waarschijnlijk voor meer begrip in de samenleving dan een burgemeester en zijn entourage die met een paar mensen korte babbeltjes houdt.