Caroline van der Plas reageert gevat op zure CDA’er die BoerBurgerBeweging eenmansshow noemt: ‘Niet gek want we hebben maar één zetel’

Journalisten vroegen zich af waar het succes van de BoerBurgerBeweging vandaan kwam. Ondanks het feit dat de partij van Caroline van der Plas met maar één zetel in de Tweede Kamer zit, krijgt de partij flink wat media-aandacht. Volgens een verzuurde CDA’er is er helemaal geen BBB, maar draait het alleen maar om CCC – ‘Caroline, Caroline, Caroline’. De BBB-politica kon het niet laten om hier gevat op te reageren.

De BoerBurgerBeweging heeft vriend en vijand dit politieke jaar weten te verrassen. Met vrij weinig aandacht vanuit de media wist de partij eenvoudig een zetel te veroveren in maart. Sindsdien weet de partij wel degelijk succesvol de aandacht te trekken. Caroline van der Plas laat flink van zich horen in Den Haag en bij de nodige mediaoptredens. Bij RTL Nieuws wilde ze het BBB-fenomeen duiden, maar helaas kwamen ze met een rancuneuze CDA’er op de proppen.

“Het gaat wel heel erg om Caroline. Het is geen BBB, maar CCC: Caroline, Caroline, Caroline.”, aldus de Deventerse CDA-fractieleider Henk Groothuis, waar Van der Plas in 2017 mee heeft samengewerkt toen ze voor de lokale CDA actief wilde worden. Nu kan ze ineens rekenen op felle kritiek:

“Het is een verdienmodel. Wij hadden bij het CDA in Deventer hoge verwachtingen van haar. Maar toen het niet lukte, hebben we haar nooit meer gezien.”

Tsja, sommige CDA’er zijn nog steeds verzuurd over het feit dat kiezers massaal zijn weggelopen bij de grote partij van weleer. Van der Plas kon het niet laten om een komische reactie achter te laten op dit nieuws. Het is volgens de politica niet gek dat het draait om ‘Caroline, Caroline, Caroline’, aangezien haar partij maar één zetel heeft en dus ook maar één vertegenwoordiger in de Kamer.

Met 1 zetel is het ook niet raar dat het #CCC is. Ik heb ook alleen maar Caroline in de Kamer. En ik mag die Caroline wel trouwens. Nooit ruzie mee. Altijd met haar eens. Kan er goed mee overleggen. En je kunt er ook flink mee lachen. Ook belangrijk. #TripleC 😂 https://t.co/GPmPXLhRsH — Caroline van der Plas (@lientje1967) November 27, 2021

Terwijl sommigen hun tijd verspelen met verzuurd reageren op de explosieve groei van BBB gaat de partij gestaag door met steeds groter en belangrijker worden. Want daar draait het uiteindelijk om.