De Jonge ziet niets in 1G-pas: ‘Waarom zou je gevaccineerden steeds vragen om een test?’

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge laat duidelijk merken dat het hem niet om het terugdringen van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen is. Over het voorstel van de ChristenUnie om een 1G-pas in te voeren, waarmee iedereen zich zou moeten laten testen, zegt De Jonge: ‘Waarom zou je mensen vragen om zich steeds te laten testen als zij zich hebben laten vaccineren?’

Een 1G-pas is volgens De Jonge niet praktisch uitvoerbaar. “Dan heb je misschien wel 800.000 of meer testen per dag nodig. Nog los van de vraag of het er niet toe leidt dat minder mensen bereid zijn om nog naar de horeca te gaan bijvoorbeeld”, zo zegt hij volgens de NOS. Dit komt van de man die zelf miljarden euro’s over de balk smeet om het Testen voor Toegang mogelijk te maken.

Een 1G-beleid zou voor niemand leuk zijn, maar het zou wel daadwerkelijk helpen om het aantal besmettingen terug te dringen. Dat valt moeilijk te ontkennen. Want door zoveel mogelijk te testen krijg je het virus beter in beeld, zo werd ons vanaf het begin van de coronacrisis verteld.

Maar De Jonge maakt zich kennelijk niet zo druk over het daadwerkelijk terugdringen en indammen van het virus. Hij bekommert zich meer om coronamaatregelen waar draagvlak voor is. Effectiviteit komt niet op zijn prioriteitenlijstje voor. Een paar doden meer of minder is ook niet erg, zolang er maar draagvlak voor de maatregelen is!

Hoe anders kom je met een vraag als deze op de proppen: ‘Waarom zou je mensen vragen om zich steeds te laten testen als zij zich hebben laten vaccineren?’ Om ervoor te zorgen dat besmette gevaccineerden anderen niet besmetten misschien? Zomaar een idee! En het discrimineert niet, iets wat we in Nederland normaal gesproken ook zo belangrijk vinden.

Of een 1G-beleid daadwerkelijk het beste idee is, kan nog niet worden beoordeeld. Maar het is in ieder geval een idee dat logisch volgt uit eerder genomen maatregelen die, mits goed uitgevoerd, bleken te werken. De Jonge heeft zijn zinnen echter gezet op de 2G-maatregel, dus met wat afzwakkingen en uitzonderingen zal dat er wel komen.