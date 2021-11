Europarlement boos op Europese Commissie: ‘Ze reageren bewust ontwijkend en we kunnen ze niet wegsturen’

Het Europese Parlement is absoluut niet gediend van de manier waarop de Europese Commissie hun vragen ‘beantwoordt’. Antwoorden komen te laat, zijn bewust vaag, onvolledig, ontwijkend of gaan helemaal niet in op de gestelde vraag. Het lijkt onze eigen demissionaire kabinet wel!

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld beklaagt zich over de manier waarop de Europese Commissie met vragen vanuit het Europees Parlement omgaat. De ironie is natuurlijk dat haar eigen partij ook niet vies is van dit soort streken, maar ze heeft nog steeds een punt. In een mum van tijd verzamelde In ’t Veld meer dan 180 handtekeningen door één mailtje te sturen waarin ze haar kritiek uitte. Dat is meer dan een kwart van het Parlement, meldt het AD.

Haar kritiek legt precies één van de dingen bloot waar het aan mankeert in de Europese Unie. De Europese Commissie lijkt maar wat graag te willen regeren als een aristocratische bestuurslaag. Ze wegsturen kan het Europese Parlement niet en ze fatsoenlijk controleren wordt ze ook praktisch onmogelijk gemaakt.

In Nederland gaat het eigenlijk op dezelfde manier en is ook één van de redenen waarom het vertrouwen in de democratie steeds meer af lijkt te brokkelen. Er wordt wel op mensen gestemd maar controle en verantwoordelijkheid worden zoveel mogelijk vermeden. Tegen de tijd dat een probleem of een kwestie niet meer te ontkennen valt, is de verantwoordelijke al weg, of zoals in Nederland: ‘afgetreden’.

Zowel Nederland als de Europese Unie krijgen steeds meer trekjes van een autocratisch systeem, democratisch alleen in naam. De enige manier om dat weer recht te trekken is door fatsoenlijk te kunnen controleren en de controlerende partij(en) ook de macht te geven om de regerende partijen verantwoordelijk te kunnen houden voor hun wanbeleid. Gebeurt dat niet, dan keren mensen zich af van de politiek of hun overheid.