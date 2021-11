Filmpje! De historische hartenkreet van Thierry Baudet: ‘Ik heb mijn hele politieke erfenis geriskeerd!’

In debat met zijn ambtsgenoten in de Groen van Prinstererzaal in de Tweede Kamergebouw deed Thierry Baudet vandaag een werkelijk historische hartenkreet. “Het is niet zo gebruikelijk dat ik vanuit mijn persoonlijke emoties spreek,” zei de FVD’er. “Maar het doet mij ontzettend veel verdriet dat ik zie dat mijn oprechte zorgen” afgeserveerd worden door de andere partijen. Want, zei hij, die zorgen “zijn heel oprecht en die zijn serieus, die zijn heel inhoudelijk, en die zijn helemaal niet gericht op goedkoop politiek gewin. Ik heb zo’n beetje de hele erfenis van mijn politieke partij geriskeerd op dít punt.”

Het is steeds weer vermoeiend en triest om te zien: elke keer dat Thierry Baudet een serieus punt van kritiek maakt op het wanbeleid van het kabinet wordt hij keihard aangevallen door alle kartelpartijen. Hij wordt weggezet als een soort van halve nazi, een wappie, een gek… of als een politieke opportunist die lekker denkt te kunnen scoren.

Vandaag sprak Baudet zich daar heel duidelijk over uit in een wetgevingsoverleg in de Groen van Prinstererzaal. Hij wilde namelijk voor eens en voor altijd duidelijk maken dat hij dit doet omdat hij er echt in gelooft.

“Ik geloof dit tot in het diepst van mijn ziel”

“Het is niet zo gebruikelijk dat ik vanuit mijn persoonlijke emoties spreek. Maar het doet mij ontzettend veel verdriet dat ik zie dat mijn oprechte zorgen” zo afgedaan worden. Want, zei hij, die zorgen zijn “heel oprecht en die zijn serieus, die zijn heel inhoudelijk, en die zijn helemaal niet gericht op goedkoop politiek gewin.”

Sterker nog, ging hij verder, “Ik heb zo’n beetje de hele erfenis van mijn politieke partij geriskeerd op dít punt. Ik geloof dit tot in het diepst van mijn ziel; dat ik aan de goede kant sta, en dat hier sprake is van een verstandsverbijstering. Dat het helemaal verkeerd gaat, wat we aan het doen zijn. En ik heb alles wat ik had geriskeerd om dít punt te kunnen maken, om dit verhaal te kunnen vertellen.”

“Dus het is niet waar dat dit goedkoop politiek scoren is. Het is ook zéker niet waar dat dit ons in de peilingen zoveel populariteit oplevert. Het is óók niet waar dat dit nou zoveel pluimen oplevert in de pers, enzovoorts.”

“Men wil mijn partij verbieden,” zei hij vervolgens terecht, “men wil míj́ opsluiten. Men noemt mij staatsgevaarlijk. Noem het allemaal maar op. Jullie kijken me allemaal met de nek aan. Maar ik blijf dit doen op déze manier omdat ik oprecht geloof dat ik gelijk heb. Dat dit de waarheid is. En dat de Nederlandse bevolking afstevent op een nachtmerriescenario.”

“Dat we moeten stoppen hiermee. Daarom doe ik dit. Ik heb geen andere motieven dan dat.”

Doodse stilte

Natuurlijk zijn ze zoveel oprechtheid niet gewend, in de Tweede Kamer. Het is immers de grootste theatershow van Nederland. Werkelijk álles dat daar gebeurt is nep. Als een coalitiepartij met dit of dat “bezwaar” komt in dit of dat debat is dat van tevoren intern natuurlijk al lang besproken. Die partij hangt het riedeltje even op voor de eigen achterban. Maar achter de schermen hebben ze al een deal gesloten met elkaar op het zogenaamd heikele punt.

Dat is dan ook waarom zijn eerlijke, oprechte hartenkreet met doodse stilte ontvangen werd. Een paar seconden werd er niets gezegd… en daarna ging de voorzitter (Attje Kuiken van de PvdA) weer lekker door met een ander onderwerp.

Maar het punt stond. En de gewone Nederlandse búrger móét er wel van onder de indruk zijn; zelfs de mensen die FVD niet steunen.