FlashBack! Hugo de Jonge in de Tweede Kamer: ‘Toegangstesten op terras slaat nergens op’

Forum voor Democratie confronteert Hugo de Jonge én de Nederlandse kiezer met een opmerkelijke uitspraak van de minister van Volksgezondheid. Die deed hij in de Tweede Kamer. Wat hij zei? Nou, het gaat over de maatregelen die gisteren aangekondigd werden, en dan met name met de plicht om de Coronapas te gebruiken op het terras.

Gisteren liet het kabinet bij monde van Mark Rutte en Hugo de Jonge weten dat er weer allerlei dictatoriale maatregelen komen. Er wordt zelfs toegewerkt naar het gebruik van de discriminerende Apartheidspas op het werk. En je moet die QR-code gaan laten zien als je wilt sporten, en zelfs als je op het terras wilt gaan zitten.

En dat is wat gek. Want zoals Forum voor Democratie bewijst op Twitter zei Hugo de Jonge eerder nog dat dit nóóit en te nimmer zou gebeuren. Oh nee. Natuurlijk niet! Welke gek zou zoiets bedenken! Nepnieuws, dat was de insinuatie dat het kabinet zoiets mogelijk zou gaan óverwegen!

“Maar wel goed om dat allemaal even uit te spreken met elkaar. Dat is echt onjuist,” zei De Jonge in debat met de Tweede Kamer. “Dat terrasje hoor ik vaker terugkomen. Daar gaan we sowieso niet toegangstesten. Toegangstesten op een terras slaat nergens op. Dat gaan we niet doen.”

Kijk en luister maar:

“Toegangstesten op een terras slaat nergens op. Dat gaan we niet doen.” Hugo de Jonge loog glashard. Toegangstesten op een terras komen er tóch. Terwijl dat inderdaad helemaal nergens op slaat. De leugens, het totale gebrek aan medische logica, waar worden we ingerommeld? #FVD pic.twitter.com/mKGUZPWZSN — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 3, 2021

Lies, lies, damned lies

Pinokkio is niets bij deze man. De leugens rollen werkelijk automatisch van zijn tong. Als hij ergens over kán liegen dan zal hij het niet laten. Oh nee, natuurlijk wordt de Coronapas met QR-code nooit gebruikt op het terras, aldus De Jonge. Dat zou nergens op slaan! Wie heeft daar nou iets aan? Buiten besmetten mensen elkaar niet! Het risico dat daar iets gebeurt is zo laag, je moet wel knettergek zijn om dan toch in die situatie met een QR-code te werken. Geen zorgen, Tweede Kamer, dat die mogelijkheid juridisch bestaat betekent niet dat het Regime Rutte III het ook gáát doen. Haha. Nee. Echt niet.

Het ergste is dat hij er ongetwijfeld nog mee wegkomt ook. Want de partijen die samen Rutte III vormen en weer met elkaar in Rutte IV gaan zitten vinden het allemaal best. De Tweede Kamer – het parlement – is een wassen neus. De term “slaapkamer” is nog veel te lief. Het is een ranzige theatershow van, voor en door totalitaire, hielenlikkende bureaucraten.