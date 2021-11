Tunahan Kuzu spreekt zich uit: ‘Nederland is een coronadictatuur aan het worden’

DENK-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu heeft ook door dat de maatregelen van het kabinet volstrekt nergens opslaan én ronduit totalitair zijn. Ze zijn, schrijft hij op Twitter “helemaal gek geworden.” En wat Nederland betreft kan Kuzu maar tot één conclusie komen: ons land is veranderd in een “coronadictatuur.”

DENK zet zich – volkomen terecht natuurlijk – steeds harder af tegen de aperte coronamaatregelen van het Regime Rutte III. Voormalig leider van de partij en nog steeds Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu neemt wat dat betreft het voortrouw bij zijn club. Na de persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte heeft hij zich namelijk hard uitgesproken op Twitter.

“Coronapas op het terras?” vraagt hij zich hardop af. “Terwijl de kans op besmettingen in de buitenlucht verwaarloosbaar is.” Het slaat dus volstrekt nergens op. Maar toch doen ze het? Waarom? Zijn ze dan werkelijk zo achterlijk? “Ik ben er definitief over uit: ze zijn helemaal gek geworden.”

Kuzu: Nederland coronadictatuur

Ook reageert Kuzu op het nieuws dat De Jonge en Rutte toewerken naar het gebruiken van de verfoeilijke Apartheidspas op het werk. Want ja, die situatie krijgen we natuurlijk echt wel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die andere plekken waar je grondrechten beperkt worden vanaf zaterdag. Of over dat shitterige mondkapje dat overal weer gedragen moet worden. Binnen, dan.

“Coronapas dus op het werk,” schrijft Kuzu dan ook, “maar daar moet wetgeving voor aangepast worden.” Want dat wordt ook zomaar even aangekondigd door Rutte en De Jonge. Dat gaan ze wel even doen. Wat zegt u? ‘De Tweede Kamer zou daar toch iets over te zeggen moeten hebben?’ Hahaha. Ja. In een democratie wel ja.

“Opnieuw wordt de Kamer gepasseerd,” concludeert Kuzu terecht. “Nederland is een coronadictatuur aan het worden.”

#Coronapas dus ook op het werk, maar daar moet wetgeving voor aangepast worden. Opnieuw wordt de Kamer gepasseerd. Nederland is een #coronaductatuur aan het worden. #persconferentie pic.twitter.com/ApUOhiBFjS — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 2, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Tja. Daar valt niets tegen in te brengen, he?