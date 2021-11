Frans Timmermans op oorlogspad tegen ‘foute’ koffie en chocola: ‘Er moet een ban komen’

EU-klimaatpauswappie Frans Timmermans is weer eens op oorlogspad. Dit keer moeten wat hij als ‘foute’ koffie en chocola beschouwt het ontgelden. De reden? Jawel, het klimaat. Want het klimaat gaat boven alles. Of über alles, zo je wilt.

PvdA-klimaatdictator Frans Timmermans wil dat er vanuit de EU een verbod komt op cacaobonen en koffie waarvan hij vindt dat ze niet op klimaatvriendelijke wijze geproduceerd zijn. Want tegenwoordig moet alles natuurlijk klimaatvriendelijk zijn. Klimaat, klimaat, klimaat. Het klimaat gaat über alles.

Het gaat hem in eerste instantie dan vooral om producten die afkomstig zijn van buitenlandse boeren die daarvoor een deel van het regenwoud gekapt hebben. Want tja, die doen dat omdat Europese burgers steeds meer chocola, soja, koffie en en hout willen hebben. Daar willen die buitenlandse boeren graag aan voldoen, maar ze moeten natuurlijk wel genoeg land hebben om dat soort producten inderdaad op de mark te kunnen brengen.

Zoals Homer Simpson zou zeggen: D’oh.

Timmermans vindt dat niet kunnen. Dat soort mensen zijn fout. Heel fout. Want bomen zijn belangrijk in de strijd tegen klimaatverandering doordat ze CO2 omzetten in zuurstof. En dus mogen er alleen nog “ontbossingsvrije” producten worden toegelaten op de Europese markt.

En dat is frappant. Want dezelfde Frans Timmermans die koffie van veel boeren uit Brazilië wil verbieden (want daar komt het op neer) is uitgesproken voorstander van biomassa. Dat dus de energie die opgewerkt wordt door – niet schrikken – gekapte bomen te verbranden. Dezelfde bomen die zo belangrijk zouden zijn om ‘het klimaat’ in de hand te houden.

Wat een figuur.