Grapperhaus komt met wetsvoorstel om verdacht geld en goederen af te pakken van criminelen

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil met een nieuw wetsvoorstel criminelen harder kunnen aanpakken, door crimineel vermogen en objecten af te pakken zonder dat daar een veroordeling aan voorafgaat. Daarnaast moet zijn wetsvoorstel een zogeheten ‘spoedbevriezing’ mogelijk maken, zodat criminelen hun geld niet zomaar weg kunnen sluizen.

Grapperhaus probeert criminelen met dit wetsvoorstel de pas af te snijden. Hij slaat hiermee echter een gevaarlijke weg in. Als het wetsvoorstel erdoor komt dan wordt het mogelijk om verdacht geld of goederen af te kunnen pakken, zonder dat de (vermeende) eigenaar veroordeeld is voor een strafbaar feit. Wil die persoon of de daadwerkelijke eigenaar zijn geld of spullen terug, dan moet diegene bewijzen dat het van hem is. Het enige wat het Openbaar Ministerie hoeft te doen is de rechter overtuigen dat het aannemelijk is dat de te confisqueren goederen waarschijnlijk illegaal zijn verkregen, meldt De Telegraaf.

In theorie klinkt het wel aardig, maar het valt nog maar te bezien of het in de praktijk ook zo rooskleurig uitpakt. Dat gaat vrij makkelijk als het om miljoenen euro’s in een woonkamer gaat. Maar je zult maar waardevolle spullen tijdelijk bij iemand hebben ondergebracht die ineens verdacht wordt van criminele activiteiten. Als jij niet kunt bewijzen dat bepaalde spullen van jou zijn, terwijl dat wel zo is, dan ben je het mooi kwijt!

Dit wetsvoorstel, samen met de optie voor een ‘spoedbevriezing’, zou criminelen wel verder in een hoek drukken. Contant zwart geld is een risico en enorme bedragen op bankrekeningen ook. Zal er dan niet gewoon meer gebruik worden gemaakt van bedrijven en slimme constructies om de boel wit te wassen? Het is dan goed mogelijk dat dit wetsvoorstel op den duur zal worden uitgebreid om ook hele bedrijven te kunnen confisqueren, bijvoorbeeld op verdenking van witwassen. In Italië werd lange tijd een wet voor precies dat doel gebruikt. Toen leidde het tot grootschalige corruptie en werden ook nette ondernemers getroffen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit soort wetgeving klinkt daadkrachtig en prima, maar het zijn ook precies dit soort wetten die machtsmisbruik mogelijk maken. En aangezien we net een Toeslagenaffaire achter de rug hebben (of eigenlijk zitten we er nog midden in), mogen ze zich in de Tweede Kamer wel héél goed gaan buigen over dit wetsvoorstel.