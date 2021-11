Jeugdrechters slaan alarm: kinderen worden verdrukt en verpest door krakkemikkig systeem

Jeugdrechters hebben zelf stelling genomen in het publieke debat over de jeugdzorg. Volgens jeugdrechters is het overduidelijk dat het systeem aan alle kanten rammelt, waardoor zij noodgedwongen beslissingen moeten nemen die kinderen verdrukt. ‘Maar we kunnen niet anders’, zeggen ze in een notitie van de rechtspraak over jeugdbescherming.

Het komt te vaak voor dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden. De coronacrisis heeft de situatie verergerd, waardoor het probleem nu al helemaal niet meer te ontkennen valt. Want vaak is het zo dat de uit huis geplaatste kinderen eigenlijk helemaal niet bij hun ouders weggehaald hadden hoeven worden, als het jeugdbeschermingssysteem naar behoren zou draaien. Maar helaas is waar wat de jeugdrechters beweren, dat kinderen worden verdrukt door het systeem en het systeem niet zomaar aan te passen is.

Dan zouden kinderen namelijk eerder onder toezicht komen te staan, waardoor de situatie wellicht verbeterd had kunnen worden. Maar omdat er een personeelstekort is en de rapportages vaak ondermaats zijn, moeten de jeugdrechters een moeilijke beslissing nemen: laten ze de situatie voor wat het is, met alle risico’s van dien? Of halen ze het kind weg bij de ouders en plaatsen ze hem in een gesloten instelling? Kinderen die het met de juiste hulp wellicht hadden kunnen redden, komen dan vaak terecht bij de echt zware gevallen. Hierdoor neemt de kans toe dat zo’n kind op het verkeerde pad terechtkomt, puur omdat adequate hulp niet beschikbaar is.

Het lastige is dat het systeem ook niet zomaar te veranderen is. “De wachtlijsten verdwijnen niet per se door het systeem te veranderen, terwijl die verandering wel veel tijd, energie en geld zou kosten”, meldt Het Parool.

Ook in deze sector ligt het probleem niet alleen aan een gebrek aan geld of gekwalificeerd personeel. Er is namelijk een reden dat er te weinig personeel te vinden is. Het loon is laag, de werkdruk is immens en de waardering is er nauwelijks. Het is haast niet te doen om alleen maar kinderen met een schrijnende situatie nét genoeg te kunnen helpen zodat hun situatie niet nóg erger wordt, om vervolgens te moeten horen dat het kind weer ergens anders heen moet. Want het is alweer tijd voor de volgende schrijnende situatie. Rinse and repeat.