Kabinet heeft niets geleerd van MH17: vliegtuigmaatschappijen mogen blijven vliegen over conflictgebieden

Het demissionair kabinet heeft niets geleerd van MH17 en besloten om niets te doen met de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om vliegtuigmaatschappijen te verbieden om over conflictgebieden te vliegen. ‘Is niet nodig’, stelt het kabinet.

De hoofdreden waarom het neerhalen van MH17 überhaupt kon gebeuren is door het feit dat vliegtuigmaatschappijen vanuit Nederland over Oekraïne mochten blijven vliegen. Diverse vliegtuigmaatschappijen kozen voor een andere route toen daar de pleuris uitbrak, maar Malaysia Airlines vond dat maar overdreven.

Het demissionaire kabinet doet zelfs na MH17 weer eens precies waar het goed in is: zelf geen verantwoordelijkheid nemen en die neerleggen bij andere partijen, vliegtuigmaatschappijen in dit geval. Die kunnen wat het ministerie van Infrastructuur betreft prima zelf een inschatting maken, meldt De Telegraaf. En zolang een conflictgebied niet onder de kortste vliegroute ligt, is dat waarschijnlijk geen probleem. Maar zodra dat wél het geval is, zoals bij MH17, dan is de inschatting vooral gericht op kostenefficiëntie.

De aanbevelingen van het OVV worden gewoon keihard genegeerd. Je vraagt je dan af waar zo’n rapport überhaupt voor dient? Want laten we eerlijk wezen: wat dacht je dan met wat voor aanbevelingen ze zouden komen? Er werd weer voor de vorm een onderzoekje ingesteld en toen het rapport klaar was, moest er even op gereageerd worden. That’s it.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het ministerie stelt dat de communicatie tussen overheid en KLM sinds MH17 “aanmerkelijk verbeterd” is, maar dat zegt ook weinig. Die BUK-raket zag niemand aankomen, dus hoe gaat zo’n overheid nou ‘goed communiceren’ waar het wellicht geen weet van heeft? Sterker nog, het biedt een vliegtuigmaatschappij als KLM alleen maar de gelegenheid om een rechtszaak aan te spannen als het wél weer misgaat. ‘De overheid heeft ons niet verteld dat het zó erg was daar beneden en daardoor leek het veilig’, nou, daar ga je al. Zoiets kun je makkelijk voorkomen met een verbod, maar ja, dat is kennelijk te lastig…