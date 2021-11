Kabinet legt acuut vliegverbod op voor zuidelijk Afrika, net aangekomen passagiers vast op Schiphol

Het demissionaire kabinet lijkt ineens wél daadkrachtige beslissingen te kunnen nemen, nu het nieuws over een nieuwe Zuid-Afrikaanse variant de wereld rondgaat. In de hoop de nieuwe virusvariant nog tegen te kunnen houden, is enkele uren geleden een vliegverbod afgekondigd voor Zuid-Afrika en andere landen in zuidelijk Afrika.

Passagiers van twee KLM-vliegtuigen uit Zuid-Afrika worden tegengehouden op Schiphol. Het demissionaire kabinet heeft dit keer namelijk niet allerlei adviezen afgewacht en heeft gewoon een vliegverbod afgekondigd. Alle 600 passagiers krijgen een PCR-test en moeten tot 20.30 uur wachten op de laatste testuitslag, meldt de NOS.

Het is echter nog maar de vraag of dit voldoende gaat zijn om de nieuwe virusvariant buiten de grens te houden. Zoals altijd duurt het even voor de variant wordt herkend en wie weet waar allerlei besmette mensen in de tussentijd naartoe zijn gegaan. Hetzelfde zagen we met de Delta-variant: ineens was ‘ie er binnen een mum van tijd was het merendeel van de besmettingen te wijten aan die variant. De kans dat het demissionaire kabinet nu opnieuw te laat heeft ingegrepen is dus dik aanwezig.

De grote angst voor die variant is vanwege het grote aantal mutaties, waardoor het mogelijk is dat de huidige coronavaccins onvoldoende bescherming bieden. Als dat echt zo is en we het virus niet buiten de deur weten te houden, dan is praktisch alles voor niets geweest. Gevaccineerden en ongevaccineerden lopen dan weer evenveel gevaar, als deze variant ook net zo schadelijk is als voorgaande varianten. In Israël, een land met één van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld, is de variant namelijk al vastgesteld en daar spreekt men al van een naderende noodtoestand.

Misschien wordt het tijd voor het kabinet om een totaal reis- en vliegverbod in te voeren, want zolang het coronavirus in delen van de wereld kan blijven muteren, is het dweilen met de kraan open.