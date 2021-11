Kabinet scherpt testadvies aan: ‘Gevaccineerden streng aangeraden om te testen na contact met besmet persoon’

Het urgentiebesef onder de burger is nog niet groot genoeg, dus komt het demissionair kabinet met een verscherpt ‘streng’ testadvies voor gevaccineerden. Eerder was het zo dat gevaccineerden zich niet hoefden te laten testen na contact met een besmet persoon, nu heeft het kabinet het liefst dat men dit wél doet. Twee keer zelfs!

Op basis van de spreadsheets en de rekenmodellen van het Ministerie van Volksgezondheid schijnt het toch iets te kunnen helpen als gevaccineerden zich laten testen na contact met een besmet persoon. Dat hoefde volgens het eerdere testadvies voor gevaccineerden slechts in gevallen waar een huisgenoot besmet was geraakt, maar blijkbaar is het ook wel handig als je dit gewoon bij alle contact met besmette mensen doet. Wie had dat gedacht?!

We scherpen het advies voor testen verder aan. Ben je gevaccineerd en was je in contact met iemand met corona? Laat je testen. En doe 5 dagen na dat contact een 2e test. En heb je klachten die passen bij corona? Maak dan altijd direct een testafspraak. 👉 https://t.co/EeHF3zZHHN pic.twitter.com/UkaBl1U9lI — Hugo de Jonge (@hugodejonge) November 5, 2021

In een eerder stadium van de coronacrisis wilden mensen nog wel eens luisteren naar adviezen vanuit het demissionaire kabinet, maar inmiddels lijken dat station met z’n allen wel te zijn gepasseerd. Dat is ook de reden dat nog bijna niemand met mondkapjes op de supermarkt binnenloopt, want dat is pas vanaf morgen verplicht.

En eigenlijk kun je het de mensen ook niet meer kwalijk nemen. Voor iedere maatregel of advies wordt alles strikt gewogen en overal worden onnavolgbare uitzonderingen voor gemaakt. Alles om er maar voor te zorgen dat het vermeende draagvlak op peil blijft.

Hoe anders valt het te verklaren dat gevaccineerden volgens het testadvies niet in quarantaine hoefden na contact met een besmet persoon en zich ook niet hoefden laten te testen? Bijna niemand was in de veronderstelling dat het vaccin volledige bescherming bood en besmetting kon voorkomen, zelfs het kabinet niet. Waarom dan toch zulke uitzonderingen voor zo’n advies? Omdat men het vaccin anders wellicht niet meer zou willen nemen. En natuurlijk leverde dat uiteindelijk meer besmettingen op, maar er is dan tenminste wel draagvlak!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Haast de enige reden dat sommige mensen de adviezen nog serieus nemen is omdat het als een voorbode wordt gezien voor wat komen gaat: verplicht testen voor gevaccineerden. Dit konden ze niet flikken toen de vaccinatiegraad nog laag was, maar inmiddels zitten we al hoog, dus dan kan het wel…