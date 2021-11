Kabinet stelt slappe lobbyregels op voor vertrekkende ministers: ‘Vooraf toestemming vragen, geen beroepsverbod’

Oud-ministers en staatssecretarissen hebben er nogal een handje van om lobbyist te worden voor de sector waar ze eerder beslissingen over maakten. Dat mag niet meer, of nou ja, niet zomaar meer. Het demissionaire kabinet heeft nu lobbyregels opgesteld en bepaald dat vertrekkende bewindspersonen tot twee jaar na hun vertrek eerst toestemming moeten vragen van een onafhankelijke commissie voor ze een nieuwe baan mogen aannemen.

De Europese corruptiewaakhond Greco tikte de Nederlandse overheid al op de vingers, en niet voor niets. Afgelopen zomer ontstond er ophef nadat staatssecretaris Stientje van Veldhoven en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het kabinet verlieten, waarbij laatstgenoemde zelfs rechtstreeks naar de energielobby overstapte, meldt De Telegraaf. En dat zijn alleen nog maar de meest recente voorbeelden.

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft nu namens het kabinet lobbyregels opgesteld voor oud-bewindspersonen. In principe komt het erop neer dat een vertrekkend staatssecretaris of minister niet voor het eigen ministerie mag werken en ook niet op beleidsterreinen waar de persoon in kwestie beslissingen voor heeft gemaakt. Daarnaast mag zo’n oud-bewindspersoon ook niet zomaar in een sector gaan werken waar diegene invloed op heeft gehad.

In de praktijk gaat het waarschijnlijk net iets anders werken. Een oud-bewindspersoon moet namelijk eerst toestemming vragen voor diegene een nieuwe baan aanneemt. Een onafhankelijke commissie moet zich daar dan over buigen. De kans is natuurlijk dik aanwezig dat die commissie helemaal niet zo onafhankelijk wordt en gewoon bestaat uit personen waar de vertrekkend bewindspersoon innig contact mee heeft gehad. Dan is er nog het risico dat zo’n commissie bijna overal ‘ja’ op zegt, waardoor het hele gebeuren één grote schijnoplossing wordt. Zegt zo’n commissie namelijk ‘nee’, dan wordt er gewoon nog langer gebruik gemaakt van de wachtgeldregeling.

Het is dus, zeer waarschijnlijk, weer een zachte aanpak. Op het eerste gezicht lijkt het heel wat, maar in de praktijk blijft bijna alles gewoon bij hetzelfde. En mocht zo’n bepaling van de commissie voor commotie zorgen, dan staan de schijnwerpers op de commissie gericht en niet op het kabinet. Mooi makkelijk!