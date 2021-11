Lobbyende voormalig Tweede Kamerleden niet langer onbeperkt toegang tot Tweede Kamer

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nam een motie aan van toenmalig Kamerlid en -voorzitter Khadija Arib (PvdA) om lobbyende ex-Tweede Kamerleden enigszins te weren. Hierdoor is het vanaf nu niet langer mogelijk voor voormalig Kamerleden om als lobbyist zomaar de Tweede Kamer binnen te komen wandelen.

Het was lange tijd heel gewoon dat voormalig Kamerleden een baantje als lobbyist kregen en vervolgens bij Kamerfracties over de vloer kwamen. De pas die zij als volksvertegenwoordiger kregen en waarmee ze zomaar het gebouw van de Tweede Kamer binnen konden lopen, behielden zij als ze ex-volksvertegenwoordiger werden. Dat maakte het behoorlijk lucratief om eerst even als Kamerlid aan de slag te gaan, zodat men daarna als lobbyist een ingang had bij het hoogste bestuursorgaan van Nederland.

Zo werd de indruk gewekt dat de politiek en het bedrijfsleven dusdanig vervlochten is geraakt dat bedrijven de politiek disproportioneel veel beïnvloedden: de ‘baantjescarrousel’ en het ‘partijkartel’ komen samen in de functie van lobbyende ex-Tweede Kamerleden.

Het probleem van lobbyende ex-Tweede Kamerleden is hiermee niet volledig van tafel natuurlijk, want er kan nog steeds wel vrij makkelijk gelobbyd worden. Het demissionaire kabinet werkt aan het opstellen van nog meer regels om dit aan banden te leggen. Zij willen “voorkomen dat voormalig bewindslieden opeens met een politiek netwerk en kennis aan de slag gaan in een sector waarover ze tot voor kort ingrijpende besluiten namen”, stelt De Telegraaf.

En om een beeld te geven van hoe diep vervlochten het lobbywerk en de politiek is, hier nog een citaat van De Telegraaf: “Ingewijden vrezen dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen bijna niets anders meer kunnen dan lange tijd ergens wachtgeld te incasseren of ergens burgemeester te worden”. Na de politiek is lobbyist of burgemeester worden haast de enige optie, denken deze ‘ingewijden’.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als dat zo is (en daar lijkt het sterk op) dan is er echt iets goed mis in dit land en mogen we blij zijn dat het eindelijk een wordt aangepakt.