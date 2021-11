Kick Out Zwarte Piet kondigt demonstraties aan bij klassieke Sinterklaasintochten Maastricht en Volendam: ‘Het blijft nodig om in actie te komen’

Ook dit jaar zullen de activisten van Kick Out Zwarte Piet op verscheidene plekken tijdens Sinterklaasintochten gaan demonstreren. Steden die een klassieke intocht doen – een intocht mét Zwarte Piet – kunnen rekenen op een bezoekje van de antiracisme-demonstranten. De organisatie heeft aangekondigd sowieso te gaan demonstreren in Maastricht en Volendam, twee steden die nog wél achter Zwarte Piet staan.

Sinterklaasoptochten in Nederland zullen dit jaar al anders verlopen dan normaal; veel steden hebben nu al aangekondigd dat een QR-codecontrole aanwezig zal zijn bij de intocht, ook al vindt het evenement buiten plaats. Als kers op de taart zal ook Kick Out Zwarte Piet weer de aandacht willen trekken in Maastricht en Volendam, dat meldt Trouw.

KOZP start daarnaast een petitie met de oproep dat gemeenten subsidies stopzetten voor Sinterklaasintochten waar Zwarte Pieten aan deelnemen. De dwingelandij van de antiracistische rebellen zal weer als vanouds zijn: ‘Hoewel we zien dat er in de afgelopen tien jaar veel veranderd is en we voorzichtig hoopvol zijn, blijft het nodig om in actie te komen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind meer op hoeft te groeien met de schadelijke karikatuur van Zwarte Piet’

Op 13 november houdt Maastricht zijn Sinterklaasintocht mét Zwarte Piet. Dit tegen het zere been van de activisten, die menen dat de intocht op deze manier een racistische ondertoon heeft. We kunnen dus weer rekenen op een klaagzang van de groep tijdens de intocht.

De polarisatie in de samenleving zit al op een hoogtepunt, maar nu gaan de activisten van KOZP het vuurtje nog eens lekker opstoken. Bij voorbaat weet je al dat de intochten in Volendam en Maastricht verpest zijn, de intocht zal opnieuw het middelpunt zijn van een politieke kwestie. Ten koste van de kinderen die gewoon, na bijna twee ellendige jaren van corona, een leuk dagje uit willen beleven.