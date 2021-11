Komst slavernijmuseum Amsterdam blijkt lucratief Woke verdienmodel: ‘Gebouw moet groot en iconisch worden’

De Amsterdamse Kunstraad en de Raad van Cultuur zeggen grote meerwaarde te zien in de komst van een omvangrijk slavernijmuseum in Amsterdam. Het gebouw moet niet alleen ‘groot en iconisch’ worden, maar dient ook meer ‘intersectioneel onderzoek’ en andere subsidie slurpende activiteiten aan te zwengelen.

De gemeente Amsterdam bood zich aan om een slavernijmuseum te huisvesten. Er moest door een regiegroep in opdracht van de gemeenteraad gepeild worden of er draagvlak is voor zo’n ‘museale voorziening’. Die is er! Want wat blijkt? Verschillende partijen zien wel heil in de komst van zo’n museum. Bouwbedrijven hebben er wel oor naar. Onderzoekers en culturele instellingen wrijven ook al gierig in hun handjes.

Zo’n museum is namelijk een perfect verdienmodel voor bouwbedrijven en Woke-instanties. Rapporteurs van het onderzoek van de regiegroep deden een voorstel om ‘een substantieel aantal stage- en werkervaringsplekken voor zwarte jongeren moeten aanbieden’, meldt De Telegraaf. En Woke-onderzoekers kunnen vast wel een ‘leuke’ opdracht doen in het kader van ‘intersectioneel onderzoek’, bijvoorbeeld door te kijken naar of zwarte lesbische slavinnen het tijdens de Gouden Eeuw moeilijker hadden dan blanke transgendervrouwen.

Een ander voorstel is de komst van Woke-linguïsten, die een nieuwe taal zouden moeten ontwikkelen om ‘bestaande machtsverhoudingen te doorbreken’ en de ‘witte blik’ overboord te gooien. Demissionair minister Van Engelshoven is blij dat het museum niet alleen op de trans-Atlantische slavernij focust, maar ook op de slavernij rond de Indische Oceaan en de Indonesische archipel. Meer werkverschaffing voor onderzoekers en Woke-propagandisten!

Het advies dat door de kunstraden werd gepresenteerd heeft niets meer te maken met wetenschap en het verbreden van historische kennis. Het slavernijmuseum dreigt een verdienmodel te worden voor allerlei Woke-clubjes die een nieuwe manier hebben ontdekt om nog meer subsidie aan de maatschappij te onttrekken. De Nederlandse burger dreigt te gaan moeten betalen voor een ‘culturele instelling’ die een haatbeeld creëert jegens blanke Nederlanders, terwijl niet-blanken nog meer slachtofferschap wordt aangepraat. Klinkt niet echt als een verdienmodel dat zonder subsidie van de grond was gekomen!