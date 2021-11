Lekker voor China! Amerikaanse inlichtingendiensten: ‘Herkomst coronavirus wellicht voor altijd een mysterie’

Goed nieuws voor onze Chinese vijanden: uit een bijzonder gedetailleerd rapport van de Amerikaanse nationale veiligheidscoördinator (ODNI) blijkt dat we zeer waarschijnlijk nooit zullen ontdekken wat de ware herkomst van het coronavirus nu is. Want experts zijn het met elkaar oneens. Sommigen denken dat het écht van dier op mens is overgegaan, op natuurlijke wijze. Maar er zijn óók betrouwbare experts die denken dat het waarschijnlijk uit het laboratorium in Wuhan ontsnapt is.

Maandenlang mochten wij niet eens opperen dat het nieuwe Chinese coronavirus mogelijk “ontsnapt” was uit het laboratorium bij Wuhan. Dat zelfs maar insinueren leverde je keiharde bans op. Facebook, Twitter… je hoefde het niet eens te proberen.

Maar wat wekt de verbazing nu? De Amerikaanse inlichtingendiensten concluderen in een uitgebreid, bijzonder gedetailleerd rapport dat ze hier helaas geen uitspraken over kunnen doen. Betrouwbare experts zijn het namelijk gewoon keihard oneens met elkaar. Sommige experts denken dat het virus ‘toevallig’ van mens op dier is overgesprongen, op natuurlijke wijze. Maar weer heel andere betrouwbare experts denken dat het juist veel waarschijnlijker is dat het uit het lab komt.

De uiteindelijke conclusie van de ODNI is dat er zonder nieuwe informatie gewoon geen definitief oordeel gegeven kan worden.

Interessant genoeg stelt één van de betrokken inlichtingendiensten dat het “gematigd vertrouwen” heeft in de theorie dat het een lab-ongeluk is. Waarschijnlijk gaat het volgens die dienst om een “mislukt experiment” of zelfs om een dierproef.

Goh. Maar als je dat een jaar geleden opperde was je het haasje. Zo apart.

Geen opzet

Wat de inlichtingendiensten wél zeggen zeker te weten is dat het geen bewúste actie was van China. Vier diensten denken dat de kans héél klein is dat een besmet dier verantwoordelijk is voor de hele affaire. Maar dat betekent volgens hen niet dat het allemaal kwade opzet was. De mensen die dat wél beweren zouden zelfs “desinformatie” verspreiden en worden er van beschuldigd dat ze geen “directe toegang hebben tot het virologisch instituut van Wuhan.”

Met andere woorden, nu aannemen dat het een ongeluk was, maar dat het wel degelijk uit het lab komt is echt een te verdedigen standpunt. Alleen daar aan toevoegen dat het een bewuste actie was, dat gaat dan weer te ver. Voorlopig. Want alles verandert immers steeds rond dit onderwerp.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het enige wat ik hierbij wel wil duidelijk maken is dat het wel héél toevallig is dat China er zo enorm van geprofiteerd heeft, onder meer doordat Donald Trump de verkiezingen verloor. Maar ook doordat het Westen de eigen economie totaal gesloopt heeft in reactie op het virus. Het was niet zo bedoeld? Oké. Nou. Helaas had het voor China wel degelijk toevallig een heel gunstig éffect.