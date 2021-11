LOL! De Jonge vraagt RIVM onderzoek te doen of coronatest voor reizigers uit zuidelijk Afrika verplicht moet worden

Nu is gebleken dat meerdere reizigers uit zuidelijk Afrika niet meededen aan de vrijwillige coronatest, gaat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een onderzoek instellen. Hij heeft het RIVM gevraagd om te onderzoeken of de coronatest voor reizigers uit dat gebied niet beter verplicht kan worden.

Het is toch werkelijk niet te filmen. Demissionair minister De Jonge komt kennelijk pas alleen in beweging als het kwaad al is geschied. Voortschrijdend inzicht zit er bij hem niet in. Nu pas gaat hij laten onderzoeken of het misschien toch handig is om zo’n coronatest bij aankomst verplicht te stellen. Maar dan alleen voor reizigers uit zuidelijk Afrika. Want stel je toch eens voor dat het onderzoek te breed is en men straks tot de conclusie komt dat het wellicht, heel misschien, überhaupt handig is om iedereen verplicht te testen bij aankomst.

Dit roept natuurlijk allerlei vragen op. Want waarom komt hij hier nu pas mee? En waarom laat De Jonge het nu van zo’n verplichte coronatest eerst door het RIVM onderzoeken, zoals de NOS meldt, in plaats van direct een beslissing te nemen? Zo moeilijk is het niet en diverse andere landen hebben dit al verplicht. Het is een beetje alsof Hugo de Jonge voor een brandend huis staat en eerst wil gaan onderzoeken of het installeren van een rookmelder handig is.

Kun je het je voorstellen, dat je ruim anderhalf jaar na de coronacrisis pas de vraag stelt of zo’n verplicht testbeleid misschien handig is? Niet na de eerste variant en de eerste lockdown. Niet na de deltavariant en de tweede lockdown (met avondklok). Nee, pas bij de derde lockdown en de naar het schijnt redelijk onschuldige omikronvariant komt De Jonge pas met deze vraag.

Het ergste van alles is nog wel dat dit onderzoek natuurlijk weer tijdrovend gaat zijn, waarna het kabinet en het RIVM weer totaal verbaasd zijn dat het virus zich niet aan hun planningen houdt. Dan krijgen we over een maand of twee, als ‘code zwart’ het nieuwe normaal is, te horen dat het misschien toch wel handig was om zo’n beleid in te voeren…