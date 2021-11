LOL! Gemeenteraadslid GroenLinks Enschede kapt ermee wegens ‘klimaatstress’

Marianne Schouten werd na de vorige gemeenteraadsverkiezingen geïnstalleerd als gemeenteraadslid van GroenLinks in Enschede. Zij was al een tijdje afwezig maar zij maakte maandagavond bekend dat zij minimaal een ‘paar maanden’ nodig heeft om bij te komen. Twee banen in combinatie met raadslidmaatschap en het alleenstaande ouderschap is al veel, maar wat haar écht nekt is “de stress vanwege de klimaatcrisis”, zegt ze.

Het raadslid van GroenLinks Enschede maakt het wel héél bont. Niet de banen en in haar eentje een kind opvoeden zijn het probleem, nee, ‘klimaatstress’ is wat haar uit de running haalt.

“Als alleenstaande ouder een kind opvoeden en twee banen hebben is natuurlijk ook niet niks. Maar de grote klimaatcrisis-weerstand vind ik wel het meest lastige”, aldus Schouten op Facebook.

Echt, hoe krijg je het voor elkaar om je overbelasting (die volkomen begrijpelijk is) te koppelen aan ‘klimaatstress’? In plaats van een stap terug te doen en de daadwerkelijke redenen uit te leggen, begint ze een hele tirade op Facebook over hoe we met z’n allen “roofbouw plegen in het belang van geld verdienen door een enkeling”. En of we met z’n allen maar even begrip willen hebben voor haar ‘eerlijke en kwetsbare’ verhaal.

Iedereen had er begrip voor op kunnen brengen als ze het had gelaten bij ‘alleenstaande ouder met twee banen én raadslidmaatschap’. Nu presenteert ze zichzelf als iemand die compleet is bezweken onder apocalyptische terreurverhalen over klimaatverandering, meldt ook 1Twente. Zelf heeft ze liever dat we dit als ‘eerlijk en kwetsbaar’ zien, maar het is natuurlijk gewoon ontzettend zwak.

Met dit soort figuren ga je de oorlog niet winnen. Die zijn drukker bezig met het creëren van een gevoel dat we samen iets moeten doen tegen klimaatverandering, dan daadwerkelijke oplossingen bieden.

Die komen niet verder dan dat de overheid wat meer zonnepaneeltjes en windmolentjes moet gaan subsidiëren. Dat wij wat minder vlees moeten eten, korter moeten douchen en wat vaker een trui aan moeten trekken in plaats van de verwarming aan te zetten. Kernenergie is maar duur en gevaarlijk. En China heeft alleen het goede voorbeeld van Nederland nodig om ook wat minder CO2 uit te stoten. Verder komen ze niet en ondertussen vallen ze al neer zodra de rest van de wereld niet direct meegaat in hun ideeën. Wat ontzettend sneu.