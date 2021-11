Minister Blok ‘blij’ dat kabinet poging heeft gedaan om Shell in Nederland te houden

Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) erkent dat het demissionaire kabinet een mislukte poging heeft gedaan om Shell in Nederland te houden, door de dividendbelasting af te willen schaffen. “Ik zou het verwijtbaar vinden als het kabinet achterover was gaan leunen”, aldus Blok.

Blok moest uitleg geven aan de Tweede Kamer over het vertrek van het Shell-hoofdkantoor uit Nederland. Blok en D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) deden gisteren zelfs nog een poging om de dividendbelasting alsnog af te schaffen, meldt het AD.

Het is ook volkomen begrijpelijk dat Shell Nederland verlaat. Vooral linkse partijen richten hun pijlen om de haverklap op het ‘grootkapitaal’ en de ‘grote bedrijven’. Dat is ook de reden dat Blok uitsluitend linkse partijen heeft gebeld om te kijken of Shell toch in Nederland kon worden gehouden.

Maar de oplossing vanuit de VVD en D66, het afschaffen van de dividendbelasting, is óók niets waard. Het hele punt van het willen behouden van dergelijke bedrijven is juist zodat ze belasting betalen. Het Nederlandse vestigingsklimaat zou aantrekkelijk moeten zijn voor bedrijven, zodat ze daar juist belasting willen afdragen. Daar kan prima wat tegenover staan, maar het kan niet zo zijn dat Nederland maar moet zwichten voor ‘grote bedrijven’, die bij het minste of geringste al dreigen met vertrek.

Want laten we niet vergeten dat die dividendbelasting er al jaren is geweest. Aandeelhouders van Shell betaalden honderden miljoenen euro’s per jaar aan belastingen, wat kennelijk nooit een probleem was. Het lijkt er meer om te gaan dat er een continue dreiging vanuit de Tweede Kamer is om ze nóg meer geld afhandig te maken, zoals ook wel blijkt uit het GroenLinks-voorstel voor een ‘exit-heffing’, zoals Trouw meldde.

Nu Unilever en Shell uit Nederland wegtrekken is het misschien wel eens goed voor linkse partijen (en het kabinet) om eens goed na te denken over beleidsvoorstellen die dergelijke bedrijven raken. Rechtse partijen daarentegen moeten eens wat minder makkelijk omrollen en bedrijven ten koste van alles willen behouden.