Pieter Omtzigt: ‘Aanpak wooncrisis is één grote teleurstelling, regeringspartijen hebben geen plan’

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt geeft de huidige (en dus toekomstige) regeringspartijen een veeg uit de pan wat betreft de aanpak van de wooncrisis. Tijdens de behandeling van de woonbegroting in de Tweede Kamer blijkt dat er totaal geen plan is om de wooncrisis aan te pakken. VVD en de ChristenUnie mekkeren wat over subsidiepotjes voor bouwprojecten in dorpen. En D66 maakt zich liever druk over discriminatie op de woningmarkt. Een plan om fatsoenlijk bij te bouwen is er niet.

Vandaag doe ik mee met de woonbegroting

Het is een grote teleurstelling.

Er is een enorme wooncrisis. Honderdduizenden mensen willen een woning die er niet is.

Dan verwacht je een deltaplan om het probleem stap-voor-stap op te lossen.

Maar nee hoor

(1) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) November 15, 2021

De VVD en de ChristenUnie houden zich bezig met klein grut. Zij maken zich sterk voor dorpen en kleine kernen die momenteel geen gebruik kunnen maken van een subsidieregeling voor bouwplannen, omdat alleen bouwprojecten van minimaal tweehonderd huizen in aanmerking komen. Dorpen en kernen zouden diverse projectjes dus op één hoop moeten gooien om alsnog in aanmerking te komen, meldt het AD. Leuk plan, nodig ook, maar dat lost het probleem niet op.

D66 maakt de doelen nóg kleiner en wil mystery calls in gaan zetten om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan, meldt RTL Nieuws. Natuurlijk moet discriminatie worden tegengegaan, máár ook dit lost het grote probleem niet op!

De regeringspartijen lijken het probleem van de wooncrisis wel te beseffen maar durven het niet aan om met plannen te komen, laat Pieter Omtzigt zien. Er is een tekort van honderdduizenden woningen (of een overschot aan mensen die een woning zoeken, als je het zo wilt bekijken), maar grote bouwplannen zijn er niet. Is ook lastig natuurlijk, met die zelf opgelegde stikstofmaatregelen en het opengrenzenbeleid dat de boel alleen maar verergert.

Een daadwerkelijk plan vereist een oplossing voor beide problemen (De boeren voelen de bui al hangen!). De immigratie wordt niet aangepakt, maar het ‘stikstofprobleem’ wel, in stapjes althans. Boeren wegpesten levert ruimte op, zowel fysiek als binnen de kaders van de stikstofmaatregelen, waardoor er gebouwd kan worden. Maar openlijk toegeven dat boeren het veld moeten ruimen om statushouders en jonge starters een woning te kunnen geven, dát durft niemand. En dus blijft het bij dit soort kleine onzinmoties, net zolang tot de boeren het ‘geheel vrijwillig’ op hebben gegeven.