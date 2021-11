Pretparken en dierentuinen zien de bui al hangen: ‘De maatregel gaat geld kosten, maar de compensatie is al gestopt’

Naar alle verwachting gaat het kabinet aankomende vrijdag aankondigen dat ook pretparken en dierentuinen moeten gaan werken met een coronatoegangsbewijs. Dit tot grote onvrede van de branche, zij vrezen teruglopende bezoekersaantallen. De maatregel gaat geld kosten, maar kan men ook rekenen op compensatie vanuit de overheid?

Er zijn opnieuw mogelijke plannen ‘uitgelekt’ door bronnen rond het kabinet. De horeca gaat opnieuw strenge maatregelen tegemoet en ook pretparken en dierentuinen zullen nieuwe regels krijgen. Dit tot onvrede van de branche, zij beseffen dat de verplichting van een coronatoegangsbewijs het bezoekersaantal zal terugbrengen.

Kees Klesman, directeur van de Club van Elf, zegt tegenover de Telegraaf dat het financieel een zware tijd gaat worden als de nieuwe maatregelen er komen: “Je ziet bij bioscoop Pathé dat er veertig procent minder bezoekers komen. De attracties die in de winter geopend zijn, hebben die omzet nodig om in het voorjaar voldoende cashflow te hebben. Deze maatregel gaat geld kosten, maar de compensatie door de overheid is gestopt.”

Beide branches worden met grote problemen opgezadeld. Zowel directeuren uit de dierentuinbranche als uit de pretparkbranche weten dat het opnieuw onzekere tijden gaan worden. Bezoekersaantallen gaan dalen en personeelskosten gaan juist stijgen.

Opnieuw krijgt ondernemend Nederland een economische tik van het kabinet, dat met paniekvoetbal de derde piek probeert af te remmen. In plaats vol in te zetten op het versneld zetten van boosterprikken voor risicogroepen, eerder én meer had geïnvesteerd in de zorg, gaat men nu opnieuw voor een repressieve koers in plaats van een preventieve.

Daarnaast blijft het kabinet vol in zetten op de omstreden QR-maatregel. De maatregel waar vaak genoeg mee wordt gefraudeerd én die om een of andere belachelijke reden besmette, gevaccineerde Nederlanders wél groen licht geeft om te gaan en staan waar ze willen. Het mismanagement van ons kabinet bereikt opnieuw ongekende hoogtes.