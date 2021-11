PvdA zet stappen om FVD uit te sluiten in Rotterdam: ‘Ze bedreigen mensen en creëren een intimiderende sfeer’

‘Tolerant’ links is begonnen met het smeden van een pact tegen Forum voor Democratie (FVD). De lijsttrekker van de PvdA in Rotterdam, Richard Moti, wil samen met andere partijen in Rotterdam een gesprek over mogelijke deelname van FVD. “Forum is een partij die mensen bedreigt en een intimiderende sfeer creëert”, zegt Moti.

De PvdA heeft D66 en GroenLinks al uitgenodigd voor een gesprek en wil later ook met andere partijen gaan praten. We kunnen de uitkomst van zo’n gesprek al wel raden: uitsluiting. Linkse partijen gaan zich weer van hun meest trieste kant laten zien, terwijl ze tolerantie, inclusiviteit en diversiteit blijven prediken.

Natuurlijk gebeurt dit ook alleen bij partijen die zij als ‘extreemrechts’ beschouwen. Toen Kamerleden van DENK de boel op stelten zetten in de Tweede Kamer hoorde je de PvdA, GroenLinks en D66 nauwelijks. Er werd wel even wat geklaagd omdat diverse Kamerleden bedreigingen ontvingen naar aanleiding van ophitsende filmpjes, maar DENK pakte ook de PVV aan dus dan viel het allemaal ook wel weer mee. Het heeft in ieder geval niet tot uitsluiting geleid.

FVD is wat de lokale PvdA van Rotterdam betreft toch wel andere koek, laat de lijsttrekker weten via het AD. En in plaats van zelf gewoon een standpunt in te nemen, omdat men samenwerking met die partij zelf onacceptabel vindt, zoekt men eerst steun bij andere partijen. ‘Wij willen ze uitsluiten, maar alleen als jullie meedoen’ is de boodschap van de PvdA-lijsttrekker.

Los van die slappe houding is het ook volstrekt ondemocratisch. Als Forum voor Democratie voor veel mensen echt te ver gaat, dan stemmen ze vanzelf wel op een andere partij. Net zoals de PvdA afgelopen verkiezingen opnieuw keihard werd afgestraft: men had maling aan hun belabberde boodschap en ze raakten hun geloofwaardigheid kwijt. Het zou wat dat betreft beter zijn om de komst van FVD gewoon te omarmen. Als het goed gaat kan iedereen ervan profiteren, maar gaat Forum een grens over dan vallen ze op hun eigen zwaard.