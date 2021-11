Sigrid Kaag pretendeert gekwetst te zijn door Thierry Baudets vergelijking tussen ongevaccineerden en Joden

D66-leider Sigrid Kaag pretendeert dat ze het héél erg vindt dat Thierry Baudet gisteren ongevaccineerden “de nieuwe Joden” noemde. Ze voelt, zegt ze op Twitter, daar “schaamte” bij. Ondertussen hangt haar partij een systeem aan waarbij ongevaccineerden worden uitgesloten en hun kinderen zelfs niet eens van een afstandje naar de intocht van Sinterklaas mogen kijken.

Gisteren vergeleek Thierry Baudet ongevaccineerden met de Joden in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Want Joden werden toen overal buitengesloten. Ze mochten niet meer naar school, naar de bioscoop, naar het park… Herkent iemand dat, zeker gezien de aankomende invoering van het totaal verrotte 2G-systeem? Heel gek, maar op de één of andere manier waren er heel veel mensen die daar inderdaad wel wat in zagen.

Sigrid Kaag is heel boos. Zogenaamd

Maar D66-leider Sigrid Kaag vindt dat allemaal vreselijk. “Op Baudet reageren of niet? Dat is steeds het dilemma. Voor de nare oogst van dit weekend wil ik niet wegkijken,” schrijft ze op Twitter. “Hij verwondt mensen met zijn woorden. En hij brengt het gezag en de waardigheid van de Kamer ernstige schade toe. Ik voel daar schaamte bij.”

Natuurlijk is dit hypocriet tot op het bot. Want waar deze vrouw écht schaamte voor zou moeten voelen is hoe het beleid van dit wanstaltige kabinet ervoor zorgt dat kinderen van ongevaccineerden ouders die niet mee willen doen aan de QR-gekte worden uitgesloten van de Sinterklaasintocht. Of hoe deze kinderen buiten het zwembad afgedroogd moeten worden, omdat papa er niet inkomt.

Ik zou maar vooral schaamte voelen bij jullie eigen beleid dat het land tot het op bot heeft verdeeld. De enigen die mensen echt verwonden met hun fascistische waanzin zijn jullie namelijk of heb je niet eens door hoeveel mensen het leven dankzij jullie niet meer zien zitten? pic.twitter.com/8qwrKeGUNM — 🏛Gaia of the Universe🏛 (@Gaia_Universe) November 14, 2021

Maar dat vindt dit mens helemaal prima. Dáár kan ze zich totaal niet druk om maken. Sterker nog, het is háár partij die het hier het hardst voor pusht! Zíj́ willen dit ten koste van alles doorvoeren.

Geen wonder dat ze boos is. Want als mensen erkennen dat Baudet gelijk heeft, dat ongevaccineerden “de nieuwe Joden” zijn, dan betekent dit natuurlijk ook iets voor de rol die D66 en haar leider spelen. Die kunnen dan immers met héél andere mensen vergeleken worden uit die tijd. Oeps!