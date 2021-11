Thierry Baudet: ‘FVD heeft 1.000 leden erbij in 48 uur tijd. De magische grens van 50.000 komt in zicht!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet kondigt vanavond aan dat zijn partij er in de laatste 48 uur maar liefst 1.000 leden bij heeft gekregen. Daardoor komt de “magische grens” van 50.000 leden nu in beeld. Dat is oprecht een opmerkelijke score, zéker voor een partij die nog altijd jong en redelijk ‘groen’ is.

“Het is fantastisch om mee te maken,” aldus Baudet in een Twittervideo vanavond. “De afgelopen dagen 1.000 nieuwe leden voor Forum voor Democratie. We stevenen nu heel hard af op de magische grens van 50.000 leden. En dat is natuurlijk allemaal omdat mensen in Nederland het zat zijn. Omdat ze zien dat we alsmaar weer in nieuwe lockdowns, in nieuwe prikgolven, in nieuwe QR-codes, alsmaar weer met die coronazaken bezig blijven en hier niet uitkomen. Tenzij we zélf zeggen tot hier en niet verder, nu is het genoeg.”

Het moge duidelijk zijn waar dit door komt: FVD maakt van haar hart geen moordkuil. De FVD’ers zeggen wat ze denken en geloven over het coronabeleid, over corona zelf, over de vaccins, en over de werkelijke doelen van het kabinet die, zoals Baudet tijdens het debat zei, “niets te maken [hebben] met de volksgezondheid.”

En nee, het zijn niet alleen “ongevaccineerden” die lid worden van FVD. “Ook mensen die twee keer geprikt zijn die komen nu naar ons toe. Die zeggen, ‘we hebben het nu door, we dachten dat het voorbij zou zijn hiermee. Dansen met Jansen, het is allemaal niet waar gebleken. Allemaal leugens. Het moet nu gewoon stoppen. De maat is vol’,” aldus Baudet.

“Ik ben trots om het te zien,” reageert Baudet op al die nieuwe aanmeldingen. “Ik ben dankbaar om dit mee te maken, en ik wil iedereen die zich nu aansluit bij Forum voor Democratie van harte welkom heten. Ontzettend bedankt, jongens. Samen gaan we door.”

Afgelopen 48 uur hebben we meer dan 1000 nieuwe leden verwelkomd bij Forum voor Democratie. Mensen zijn écht klaar met de #coronamaatregelen van het regime. Genoeg is genoeg. Sluit je ook aan bij onze beweging: https://t.co/Cyfw4Jb7gM #FVD #Baudet pic.twitter.com/KT2BHDOWlg — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 4, 2021

Andere partijen kunnen hier natuurlijk alleen maar van dromen, van dit soort reusachtige aantallen. Het zegt héél veel over FVD dat het nu wéér zo snel gaat; dat zoveel mensen lid worden, in zo’n korte tijd. Oh, en het zegt ook heel veel over het veranderende sentiment in Nederland. Want dat het tij aan het keren is, moge duidelijk zijn.