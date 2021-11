Toegenomen steun voor kernenergie, ook bij stemmers coalitiepartijen is ruime meerderheid voor

Nu steeds meer mensen beginnen te beseffen dat zonne-weides en windmolenparken in de praktijk nogal duur zijn, is er steeds meer steun, zelfs een meerderheid, voor kernenergie. Het draagvlak bij de ondervraagden van EenVandaag is gestegen van 50 naar 60 procent. Onder kiezers van coalitiepartijen is dit gemiddeld nog veel hoger.

Onder kiezers van D66 en de ChristenUnie ligt het percentage voorstanders op respectievelijk 51 en 48 procent. De achterbannen van VVD en CDA zijn overtuigd voorstander: bij beide partijen is een meerderheid van 79 procent voor kernenergie, meldt EenVandaag.

Natuurlijk zijn mensen nog steeds bang voor de risico’s. Als zo’n centrale ontploft dan zijn de gevolgen desastreus. Toch hebben kerncentrales onterecht een slechte reputatie. In Tsjernobyl ging het om een (bewuste) menselijke fout. En in Fukushima ging het mis omdat Japan op drie tektonische breuklijnen ligt. Toevallig ook de hoofdreden voor experts om de bouw van kerncentrales in Japan faliekant af te raden.

Maar nu de energieprijzen burgers in de portemonnee beginnen te raken, wegen die risico’s niet meer op tegen de voordelen. Kernenergie kan behoorlijk goedkoop zijn, als men de verouderde wetgeving aanpast. Investeerders moeten nu ontzettend veel risicokapitaal inleggen, omdat men nog steeds uitgaat van verouderde typen reactoren. Tegenwoordig zijn ze zo veilig dat dit echt disproportioneel is.

De grootste voordelen van kernenergie zijn precies datgene waar we nu tegenaan beginnen te lopen: energiezekerheid en nauwelijks CO2-uitstoot, voor een lage prijs. En het zorgt er ook voor dat we niet ons hele land vol hoeven te bouwen met windmolenparken en zonne-weides, of duur gas moeten inkopen uit het buitenland.

Kernenergie lijkt de gulden middenweg te zijn voor links Nederland, die graag wat aan klimaatverandering wil doen (hoe nutteloos ook). En rechts Nederland, die economische voordelen ziet en niet wil dat het hele land gemolesteerd wordt door horizonvervuiling. De wil bij de achterbannen van de coalitiepartijen is er, dus ‘onvoldoende draagvlak‘ kan geen argument meer zijn!