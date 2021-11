Vanaf nu te zien in theaters: Racistische theatervoorstelling vol stereotypes over de ‘bedreigde witte man’

Rassendiscriminatie verder aanwakkeren, dat is blijkbaar het doel van de theatervoorstelling van Ryan Djojokarso over de ‘bedreigde witte man’. De theatermaker haalt in zijn theatervoorstelling alle stereotypes over de ‘witte man’ aan om hem zogenaamd ‘goed te leren kennen’. Iedereen kan nu een kaartje kopen om te aanschouwen hoe één specifieke groep mensen te kakken wordt gezet.

Het is werkelijk verbijsterend om te lezen dat dit soort theatervoorstellingen gewoon kunnen worden gemaakt. Kun je je voorstellen hoe groot de rel zou zijn als een blanke theatermaker alle stereotypen over zwarte mannen aanhaalt en een theaterstuk produceert rondom dit frame? Sylvana Simons, links Nederland en Hilversum zouden wekenlang in een staat van complete hysterie verkeren. Maar het gaat nu om een ‘witte man’ en dan is kennelijk alles toegestaan.

Djojokarso zegt zelf geen echt doel te hebben met zijn voorstelling, wat eigenlijk betekent dat hij heel goed weet wat hij aan het doen is, maar het niet openlijk durft te zeggen. Hier een citaat van Trouw:

“Djojokarso framet in zijn voorstelling bewust de bedreigde witte man, de man die zich door maatschappelijke ontwikkelingen in zijn wiek geschoten voelt. “Witte mannen worden steeds meer met hun privileges geconfronteerd. Dingen die vroeger getuigden van masculiniteit kunnen nu echt niet meer door de beugel omdat ze racistisch, vrouwonvriendelijk en homofoob zijn. Maar wat nu? Daar heb ik ook geen direct antwoord op, dus ik dacht: laten we deze bedreigde man maar eerst even goed leren kennen.””

Wel ja joh! Laten we eerst alle stereotypen van één bevolkingsgroep op één hoop gooien, zogenaamd ‘om hem te leren kennen’, en dan zien we wel verder! Dat is precies wat de nazi’s deden in de beginjaren van hun regeerperiode. Ze maakten de ene na de andere filmproductie over Joden, vol met negatieve stereotyperingen, om de Duitsers te ‘leren’ waar ze mee te maken hadden. En warempel! Ineens nam de steun voor anti-Joodse maatregelen fors toe. Het enige verschil is dat de nazi’s er een stuk eerlijker over waren dan Djojokarso.