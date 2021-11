Ziekenhuizen bereiden zich voor op ‘code zwart’, Van Dissel: ‘Kan voorkomen worden door houden aan basisregels’

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bereidt zich voor op ‘code zwart’ voor ziekenhuizen. Dat houdt in dat zorgcapaciteit te laag is en er keuzes zullen moeten worden gemaakt over welke patiënt voorrang krijgt. Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel kan ‘code zwart’ nog worden voorkomen als we ons allemaal netjes aan de basisregels houden.

De besmettingen en ziekenhuisopnames lopen zo hoog op dat ziekenhuizen rekening houden met het ergste scenario: ‘code zwart’. Dat melden De Volkskrant en NU.nl. Het is dus nog niet zover, maar het komt wel akelig dichtbij.

RIVM-directeur Jaap van Dissel meent echter dat ‘code zwart’ voor ziekenhuizen gewoon voorkomen kan worden, en zegt tegen NU.nl: “Als je je aan de basisregels houdt, kun je al zo veel besmettingen voorkomen. Dan is code zwart niet aan de orde.”

Mooi makkelijk! GGD’s zitten aan de maximale testcapaciteit, wat betekent dat het werkelijke aantal coronabesmettingen waarschijnlijk nog veel groter is. Er is dus helemaal niet zo’n goed beeld van de werkelijke omvang van het probleem. Door deze uitspraak van Van Dissel kan de schuld weer mooi bij de bevolking worden gelegd. ‘Jullie hebben je niet goed genoeg aan de basisregels gehouden’, zegt hij dan als de ziekenhuizen overspoeld raken met patiënten.

Hij gaat volledig voorbij aan het feit dat gevaccineerden én ongevaccineerden het virus lange tijd over hebben kunnen dragen, zonder zelf last te hebben gehad van symptomen. Kinderen op basisscholen zijn de grootste groep die besmet zijn geraakt en zelf het minste last hebben van symptomen, ondanks het feit dat ze niet zijn gevaccineerd.

We weten dat het nog wel even gaat duren voordat de cijfers weer omlaag gaan, omdat er een vertraging zit tussen het moment waarop de maatregelen zijn genomen en het moment waarop het effect zichtbaar wordt. Het gaat dus eerst nog veel erger worden voordat de cijfers afnemen. En omdat deze lockdown (wederom) gepaard gaat met het openhouden van scholen, terwijl volwassenen worden geacht thuis te werken, drijft dat de coronabesmettingen alleen maar verder op.

Zelfs als iedereen zich dus netjes aan de basisregels houdt, is de kans vrij klein dat de besmettingscijfers op korte termijn snel zullen dalen. ‘Code zwart’ lijkt dus gewoon harde realiteit te worden, want het demissionaire kabinet heeft (wederom) veel te laat ingegrepen.