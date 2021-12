Accountant trekt aan de bel: ‘Ik schat dat 95 procent van de winkels niet in aanmerking komt voor overheidssteun’

Veel winkels die door de lockdown moesten sluiten, kunnen waarschijnlijk geen aanspraak maken op financiële overheidssteun. Door de rekenregels van de overheid dreigen veel ondernemers niet aan het vereiste minimum van 20 procent omzetverlies te komen, waardoor ze geen loonsubsidies of een tegemoetkoming vaste lasten kunnen krijgen.

Wat in eerste instantie leek op een langzaam aantrekkende strop, blijkt eigenlijk meer een guillotine te zijn. De ‘harde lockdown’ is vooral keihard voor ondernemers. Want niet alleen krijgen zij op papier al minder steun, ze moeten ook nog maar zien of ze überhaupt steun zullen krijgen!

Accountant Wim Driessen legt in De Telegraaf uit dat er voor het berekenen van de omzetverliezen wordt gekeken naar de maanden november en december (de drukste maand van het jaar). Bij de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt per kwartaal gekeken naar hoe groot het verlies aan inkomsten is. In beide gevallen eindigen de periodes op 31 december. Op 1 januari begint de teller weer opnieuw, waardoor ondernemers wéér niet aan het minimum omzetverlies kunnen voldoen. Ondernemers worden dus door deze lockdown, die precies binnen die twee periodes valt, dubbel zo hard genaaid.

Brancheorganisatie INretail trekt eenzelfde conclusie en meent dat nog geen vier op de tien getroffen winkels aanspraak kunnen maken op overheidssteun, met name de TVL. Meer dan 60 procent van de ondervraagde winkeliers dreigt dus zwaar in de problemen te komen als er nu niets wordt gedaan.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en minister Stef Blok van Economische Zaken wordt het allemaal veel te ingewikkeld als er maatwerk moet worden geleverd of overal uitzonderingen voor moeten worden gemaakt. Het wordt door de overheid dus gezien als een bureaucratische hel, terwijl ondernemers straks de boel moeten opdoeken als er niet snel hulp komt. Vanuit de overheid mag er wel snel een oplossing komen, want met dit soort gestuntel lijkt het eerder beleid te zijn om het vertrouwen in de overheid zo snel mogelijk te laten kelderen.