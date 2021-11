Kabinet trekt opnieuw de knip: 2,2 miljard euro voor loonsteun en tegemoetkoming ondernemers

Nu het demissionaire kabinet de ‘avondlockdown’ heeft afgekondigd voor aanstaande zondag, trekken zij ook weer de knip voor de ondernemers. Er wordt maar liefst 2,2 miljard euro vrijgemaakt voor loonsteun (de NOW-regeling) en een volledige tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL).

Zo’n beetje iedere ondernemer wordt weer keihard geraakt door deze nieuwe lockdown, waardoor het niet meer dan logisch is om opnieuw een compensatieregeling op te tuigen. Ondernemers die minstens 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen de NOW-regeling weer aanvragen. De vorige keer konden zij aanspraak maken op een compensatieregeling voor de vaste lasten, die compenseerde toen 85 procent. De TVL vergoedt nu de volle 100 procent. Ook krijgen ondernemers wederom de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen tegen een lage invorderingsrente van 0,01 procent. Het gevaar lijkt daarmee geweken, voor de korte termijn althans.

Het demissionaire kabinet heeft aangegeven zelf ook te erkennen dat deze maatregelen voor ondernemers op den duur onhoudbaar zijn en “verstorend” zijn voor de economie, meldt De Telegraaf. Ergens is de rek er ook een keer uit. Als we dus niet snel uit deze lockdown komen, dan zit de overheid met enorme schulden en komt de ondernemer alsnog op straat te staan. De rekening komt natuurlijk bij de burger terecht, die ook nog eens wordt verergerd op het moment dat een heleboel in leven gehouden zaken alsnog failliet gaan.

En reken er maar op dat we over drie weken nog lang niet uit de lockdown zijn. Op een gegeven moment is het dan voor de overheid niet meer rendabel om bepaalde bedrijven in leven te houden en dan klapt de hele boel in elkaar. Het is tegenwoordig makkelijker in te beelden wat er voor nodig is om de Nederlandse economie dat laatste zetje richting de afgrond te geven, dan dat het is om voor te stellen hoe we de economie straks weer snel op de rails kunnen krijgen.