Door kabinet genaaide ondernemers eisen vergoeding voor ingeslagen voorraden: ‘Bizar dat regeling er nog niet is’

Ondernemersorganisaties willen dat er een vergoeding komt voor de voorraden van ondernemers die door de lockdown overblijven. Ingeslagen eten voor de kerst ligt te verpieteren en wintercollecties kunnen nauwelijks worden verkocht. Het kabinet heeft er weer eens een potje van gemaakt, want er is helemaal niets over een nieuwe regeling bekend.

Het besluit voor de ‘harde lockdown’ kwam voor veel ondernemers als donderslag bij heldere hemel, vooral omdat de vergoedingen nauwelijks geregeld zijn. En dat laat ook direct zien hoe incompetent ons kabinet is. Je zou namelijk denken dat bij eenzelfde besluit er ook dezelfde regelingen zouden worden getroffen, het kabinet heeft hier immers ervaring mee. Maar niets is minder waar! Compensatie voor vaste lasten en loonkosten is wel geregeld, maar compensatie voor ingeslagen voorraden hebben ze domweg overgeslagen.

Horecazaken dreigen enorm veel voedsel weg te moeten gooien, omdat ze nooit in zo’n korte tijd dergelijke hoeveelheden kunnen verkopen. Winkeliers kunnen hun wintercollecties en andere goederen alleen nog online verkopen, maar dan moeten ze wel eerst een webshop optuigen. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen!

En om het nog erger te maken krijgen ondernemers ook niet langer een volledige vergoeding voor omzetverlies, maar slechts 85 procent, meldt de NOS. Als er niet snel een nieuwe voorraadregeling komt dan is er voor ondernemers nog maar één conclusie mogelijk: de strop wordt langzaam aangetrokken. En terwijl zij in enorme onzekerheid leven, gaat premier Rutte nog rustig even overleggen met werkgevers en werknemers “om te kijken wat er nog meer nodig is”. Kennelijk is hij erop gebrand om het wiel perse opnieuw te moeten uitvinden.

Het is niet meer dan redelijk dat het kabinet opnieuw de knip trekt voor deze getroffen sector. Sommige mensen leven nog in de veronderstelling dat het kabinet dit keer ‘voortijdig’ heeft ingegrepen, maar het is volledig aan hen te wijten dat dit überhaupt nodig is geweest. Vliegverkeer is nog steeds mogelijk. Verplicht testen op Schiphol is nog steeds niet aan de orde. Verplichte quarantaine bij een positieve test kan ook pas als men niet vrijwillig in quarantaine blijkt te gaan. Op deze manier is het dweilen met de kraan open en kan men bij iedere nieuwe variant opnieuw ‘voortijdig’ in lockdown gaan. Belachelijk beleid!