Baudet daagt Ellian uit voor debat! Durft Afshin het aan?

Afshin Ellian was voor corona best een plezierige columnist om te lezen. Helaas is alles tegenwoordig anders. Want niet alleen gaat hij helemaal mee in het coronaverhaal van het partijkartel, maar hij is eigenlijk ook nog eens gewoon keihard een VVD-propagandist geworden. Dit komt ongetwijfeld doordat zijn zoon in de Tweede Kamer zit voor die partij. Papa als cheerleader.

En dus zagen we van het weekend ineens hoe de voorheen rechtse, conservatieve, en tolerante Ellian Twitter opriep om Thierry Baudet te bannen. Want die tweet soms dingen over corona waar Ellian het niet mee eens is. Maar dát kan niet! Verbieden die hap!

Twitter verwijdert het verspreiden van onwetenschappelijke en medisch levensgevaarlijke onzin over #COVID19 en #Vaccinatie niet. Daarom ga ik het zelf doen: blokkeren om niet mijn naam te gebruiken ten gunste van een infectieziekte. @TwitterMedia — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) December 3, 2021

Baudet reageerde daar logischerwijze met verbazing op. “Bevreemdend bericht van voormalig vriend, collega en mentor aan de Universiteit Leiden,” aldus de FVD-leider. “Iemand die voorstander was van discussie en de waarden van de Verlichting. Verdedigt nu blijkbaar het censureren van president Trump en het smoren van een debat over hét thema van onze tijd?!”

Bevreemdend bericht van voormalig vriend, collega en mentor aan de Universiteit Leiden. Iemand die voorstander was van discussie en de waarden van de Verlichting. Verdedigt nu blijkbaar het censureren van president Trump en het smoren van een debat over hét thema van onze tijd?! https://t.co/wAfWxbNbfh — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 4, 2021

Vervolgens voegde hij daar aan toe dat juist omdat Ellian uit een dictatuur komt (Iran), hij beter zou moeten weten dan kritische geesten de mond te snoeren:

Ik vind het des te verbijsterender als ik me realiseer dat @AfshinEllian1 juíst een dictatuur is ontvlucht. Hij wilde naar een vrij land, hij mocht hier komen wonen, kreeg alle kansen — en pleit nu voor censuur en corona-dwang in Nederland. Wat bezielt zo iemand? https://t.co/S9WRocHweO — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 4, 2021

Ellian vond het toen nodig om zich op elke mogelijke manier te distantiëren van Baudet. Vriend? Helemaal niet! Mentor? Ben je gek?! Nee, Ellian kende Baudet opeens eigenlijk nog maar nauwelijks.

Ik was niet uw @thierrybaudet mentor of uw vriend. Verwar Verlichting niet met zelfmoordpact. Weerbare democratie verdedigt wetenschap en vrijheid. U bent een antidemocratische extremist in gedaante van een medicijnman.Nooit zal ik capituleren voor de vijanden van opensamenleving — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) December 4, 2021

Baudets reactie daarop is puur Baudet (én klasse). Want hij daagde Ellian vervolgens gewoon uit voor een open, transparant en eerlijk debat over deze materie.

Hoe ben ik een “antidemocratische extremist” @AfshinEllian1? Ik pleit voor referenda! Hoe ben ik een “vijand van de open samenleving”? Ik daag je uit voor een debat! Over de Verlichtingswaarden, wetenschap en tegenspraak. En over de coronaregels. Jij mag tijd & plaats kiezen. https://t.co/hi2dnJigNa — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 5, 2021

“Ik daag je uit voor een debat! Over de Verlichtingswaarden, wetenschap en tegenspraak. En over de coronaregels. Jij mag tijd & plaats kiezen.”

Heeft Ellian de moed deze uitnodiging te accepteren? Het zou mij verrassen. Schokken, zelfs. Want zelfs hij moet inzien dat zijn beschuldigingen aan het adres van Baudet volstrekt onzinnig zijn… én dat hij een écht eerlijk debat over het fascistische coronabeleid ook al niet kan winnen.