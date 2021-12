Caroline van der Plas dient critici van repliek: “BoerBurgerBeweging diende bij coronadebatten ruim 80 moties in”

Caroline van der Plas heeft critici die verwijten dat haar partij niks doet de mond gesnoerd. Een vaak gehoord ‘argument’ is dat kritische partijen zelf met een oplossing moeten komen. Welnu, dat heeft Van der Plas veelvuldig gedaan. Ze heeft maar liefst meer dan 80 moties ingediend bij de coronadebatten. Wat laat zien dat zij en haar partij wel degelijk met nieuwe ideeën of plannen komen. Helaas willen coalitiepartijen vaak genoeg niet luisteren.

De gevestigde Haagse partijen hebben vandaag de dag een luie manier om critici de mond te snoeren. Vaak genoeg roepen coalitiepartijen tegen kritische oppositiepartijen dat het schreeuwende aan de zijlijn zijn. BoerBurgerBeweging-politica Caroline van der Plas pikt dit onterechte verwijt niet langer meer. Ze heeft even opgesomd hoeveel moties ze wel niet heeft ingediend bij de coronadebatten. Met één zetel komt zij, naast de nodige kritiek op het beleid, veelvuldig met voorstellen hoe het anders kan.

“Kom zelf eens met een oplossing!” Al zo vaak gehoord hier. Alsof wij niks doen. @BoerBurgerB diende bij coronadebatten ruim 80 moties in, of tekende mee met opppositiepartijen met een veelheid aan oplossingen. Sommigen haalden het, vele niet #coronadebat👇https://t.co/WIv81XHstW — Caroline van der Plas (@lientje1967) December 21, 2021

Daarnaast heeft ze ook nog een dikke knipoog gegeven aan demissionair premier Rutte, die tijdens de formatie zei voornamelijk met constructieve partijen om tafel te willen. BBB heeft al vaak genoeg laten zien met ieder geluid over weg te kunnen, iets wat de coalitie niet kan zeggen:

“BBB werkt vaak samen met Van Haga, dat komt niet in de laatste plaats omdat hij naast BBB zit in de Kamer. BBB diende twee keer een motie in met Stoffer (SGP), Paternotte (D66), Gündogan (Volt), Omtzigt, Westerveld (GL) en Wilders (PVV). Er is 1 keer een motie ingediend met Simons (bij1), van der Staaij (SGP), Marijnissen (SP) en van Houwelingen (FvD). Met Pouw-Verweij (JA21) is 5 keer een motie ingediend, met Kuzu (DENK) 7 keer en met den Haan 8 keer. BBB werkt dus met bijna alle oppositie partijen samen, maar amper met de coalitiepartijen.”

Het is goed dat Van der Plas en haar partij de critici met de neus op de feiten drukt. Een van de redenen waarom haar partij zo gigantisch stijgt in de peilingen is omdat BBB een goed alternatief is op partijen die het de afgelopen jaren hebben laten lopen. Het CDA is vervreemd van zijn achterban en de VVD is al lang niet meer trouw aan de kernwaarden van de eigen partij. Kiezers hebben de laatste maanden gelukkig een nieuw onderkomen kunnen vinden bij de partij van Van der Plas.