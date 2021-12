Caroline van der Plas hekelt “bizarre gang van zaken” kabinet: “Misschien kan Kabinet een keer een Spiegel Der Zelfreflectie aankopen”

In het diepste geheim werden alle fractieleiders behalve FVD-leider Thierry Baudet door minister Ingrid van Engelshoven ingelicht over de voorgenomen aanschaf van een kunstwerk van Rembrandt. BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas vindt het onbegrijpelijk dat Baudet, uit angst dat hij zou gaan lekken, niet werd geïnformeerd.

D66-minister Ingrid van Engelshoven heeft iedere fractieleider behalve Thierry Baudet op voorhand ingelicht over de aankoop van het schilderij van Rembrandt. De reden dat Baudet niet werd ingelicht was dat de minister vreesde dat hij het nieuwtje naar buiten zou brengen voordat de aankoop helemaal rond was:

“We moesten zeker weten dat het stil zou blijven, de onderhandelingen waren nog niet afgerond”, aldus de minister. Ze vertrouwde Baudet niet. BBB-leider Caroline van der Plas stond perplex van dit nieuws. Uitgerekend het kabinet vreest dat een Kamerlid vertrouwelijke informatie gaat lekken, terwijl ditzelfde kabinet continu zelf alles lekt aan de pers.

Bizarre gang van zaken. Een Kabinet dat continu lekt naar de pers belt @thierrybaudet niet, omdat hij mogelijk zou lekken 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️. Misschien kan Kabinet een keer een Spiegel Der Zelfreflectie aankopen. #gratistip https://t.co/XD3cQW3z3M — Caroline van der Plas (@lientje1967) December 29, 2021

Het is natuurlijk een hartstikke ongeloofwaardig excuus. Van der Plas stelt dan ook terecht dat het kabinet zelf eens in de spiegel mag gaan kijken. Het smoesje van Van Engelshoven komt natuurlijk ook alles behalve geloofwaardig over. Ze had nog beter kunnen zeggen dat ze dacht iedereen te hebben geïnformeerd dan met deze reden te komen. In de Tweede Kamer hekelt Baudet geregeld de fratsen van het partijkartel, zij sluiten, als ze de kans krijgen, onwelgevallige geluiden bij het minste of geringste buiten. En dat is nu precies wat er gebeurde.

2021 gaat de boeken in als het jaar waarin de Rutte-doctrine aan de kaak werd gesteld. Het gebrek aan transparantie en openheid heeft onze democratie weinig goed gedaan en vlak voor de jaarwisseling duikt het zoveelste voorbeeld op wat er fout is aan de huidige Haagse bestuurscultuur.