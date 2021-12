Daar komt de harde lockdown! Kabinet voert morgen al spoedoverleg over dringend OMT-advies

Het Outbreak Management Team (OMT) is vandaag bijeengekomen, met als doel na het weekend een advies over de aanpak van de omikronvariant te geven. Maar nu blijkt dat ze al direct een spoedadvies hebben gegeven. Het kabinet komt morgen bijeen voor een spoedoverleg en de kans zit er dik in dat er vrij snel daarna een harde lockdown zal worden aangekondigd.

Het kabinet lijkt voor het eerst ineens een stuk sneller te reageren op de nieuwe virusvariant. Het RIVM verwacht dat het virus vlak na de jaarwisseling de meest voorkomende variant is en dat het mogelijk is dat er een nieuwe golf ziekenhuisopnames aan zit te komen, meldt De Telegraaf.

Op stel en sprong moet er dus het één en ander beslist gaan worden, wat meestal een voorbode is voor slecht nieuws. Want natuurlijk heeft het kabinet nog steeds geen langetermijnstrategie geformuleerd, wat betekent dat er acuut maatregelen zullen worden genomen na het spoedoverleg. Zelf zullen ze dat natuurlijk uit gaan leggen als ‘daadkracht’ en een teken van ‘leiderschap’, maar het is niets meer dan pure paniekvoetbal.

En als het waar is dat de omikronvariant veel besmettelijker is en de bescherming van vaccins makkelijk kan omzeilen, dan is er alle reden toe om direct in te grijpen. De boostercampagne van demissionair zorgminister Hugo de Jonge kwam namelijk veel te laat opgang, waardoor iedere ongeboosterde burger op leeftijd mogelijk gevaar loopt.

En aangezien we nog steeds redelijk zware coronamaatregelen hebben op dit moment, is zo’n beetje de enige logische verwachting dat er over zal worden gegaan op een harde lockdown. Dat is waarschijnlijk het enige dat op dit moment nog voor een beetje ‘ademruimte’ kan zorgen, zodat de kwetsbaren nog redelijk veilig een boosterprik kunnen krijgen. Maar omdat het waarschijnlijk ook nog een tijdje duurt voordat de bescherming fatsoenlijk op peil is, kan het zomaar zijn dat de aankomende coronamaatregelen niet met een week of drie weer opgeheven zullen worden.

Zet je dus maar schrap, want het begin van 2022 wordt waarschijnlijk nog veel erger dan het begin van 2021.